مباراتان تدشنان الجولة الرابعة لـ «دوري 21»

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم الجولة الرابعة لدوري المحترفين تحت 21 عاماً، بإقامة مباراة بني ياس مع الظفرة على ملعب الأول في الشامخة، وخورفكان مع النصر، على ستاد صقر بن محمد القاسمي، وتستكمل الجولة مساء غد، بإقامة ثلاث مباريات تجمع اتحاد كلباء مع العين، العروبة مع عجمان، والإمارات مع الجزيرة، على أن تختتم الأحد بقمتي الوحدة مع الوصل، والشارقة مع شباب الأهلي.

ويطمح بني ياس في مباراته أمام ضيفه الظفرة، إلى استعادة ذاكرة الفوز الغائبة في الجولتين الماضيتين، بالخسارة أمام الوحدة 1-3 والعين 1-4 على التوالي، في الوقت الذي يطارد فيه «الفارس» فوزه الأول، بخسارته في جولتين على التوالي، بعد تعادله السلبي في الأولى مع الجزيرة.

وستكون مهمة خورفكان الساعي لحصد أول نقطة في مشوار الدوري، بعد الخسارة في ثلاث مباريات على التوالي، وضعته في المركز الأخير، صعبة أمام ضيفه النصر صاحب المركز السابع برصيد 4 نقاط، من فوزه في الجولة الثانية على العروبة 4-0، وتعادله مع الجزيرة 0-0، في الجولة الماضية، مقابل خسارة أمام عجمان 0-1 في الجولة الأولى.