37 مشاركة لأندية ربع نهائي «أبطال آسيا»!

سلطان آل علي (دبي)

انتهى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، بتأهل 8 أندية إلى ربع النهائي، هي الوحدة، بجانب الهلال والنصر السعوديين، وبيروزي الإيراني «الغرب»، و3 أندية كورية «تشونبوك وبوهانج وأولسان»، وناجويا جرامبوس الياباني «الشرق»، وينتظر الجميع ما تسفر عنه القرعة من مباريات في الجهتين.

ويبلغ عدد مشاركات المتأهلين إلى ربع النهائي 37 مرة، وليس هناك فريق جديد في هذا الدور.

يأتي في المقدمة تشونبوك بالظهور التاسع في ربع النهائي، وخلفه الهلال «8 مشاركات»، ومجموع مشاركات الناديين 17 مشاركة، مقارنة بـ20 مشاركة لبقية الأندية المتأهلة، وبعد ذلك يأتي بيروزي وأولسان وبوهانج «4 مشاركات لكل منها»، ويتساوى النصر والوحدة «3 مشاركات» وأخيراً ناجويا بمشاركتين فقط.

والجدير بالذكر أنّ هذه النسخة تشهد عودة الغائبين للتأهل، وفي مقدمتها الوحدة الذي صعد للمرة الأولى، بعد 14 سنة من الانقطاع عن ربع النهائي، الذي شارك به عام 2007، ويأتي معه ناجويا جرامبوس الذي يحضر للمرة الثانية بعد «نسخة 2009»، ليكون قد أكمل 12 عاماً على ظهوره الأول، في حين غاب بوهانج 7 سنوات منذ 2014، ليعود ويسجل حضوره هذا العام، وعلى الجانب الآخر فإن النصر تأهل للنسخة الثالثة على التوالي، وهو أمر استثنائي لم يفعله أي من الفرق المتأهلة في تاريخها.

يشهد ربع النهائي تواجد 3 أندية من كوريا الجنوبية من أصل 4 أندية في شرق القارة، وكانت الفرصة متاحة لتكون كافة المقاعد «كورية» لولا قلب ناجويا جرامبوس الياباني «الطاولة» على دايجو الكوري في مباراتهما بدور الـ16. ولم يحدث هذا الأمر إلا 5 مرات في تاريخ البطولة، آخرها عام 2019، عندما وصلت 3 أندية سعودية إلى ربع النهائي «النصر والاتحاد والهلال»، وتمكّن «الأزرق» من تحقيق اللقب فيما بعد. وليس غريباً على أندية كوريا الوجود بهذا العدد في ربع النهائي، حيث حدث الأمر عام 2011، بـ 3 أندية هي سيؤول وتشونبوك وسوون سامسونج، والاستثناء الأكبر عام 2010، وحينها حضرت 4 أندية كورية متمثلة في تشونبوك وسيونجنام وبلووينجز وبوهانج، ليكون هذا الحضور التاريخي الأكبر لأي دولة في ربع النهائي، وحقق اللقب سيونجنام.

وضمن الدول التي تتواجد في القائمة اليابان عام 2008، بحضور 3 أندية «جامبا أوساكا وكاشيما إنتلرز، بالإضافة إلى أوراوا ريدز الذي شارك مباشرة في ربع النهائي، لكونه بطل نسخة 2007 «قبل تغيير نظام البطولة».

والأمر نفسه حدث مع أندية الإمارات بـ 3 أندية عام 2004، عندما شارك العين في ربع النهائي، لأنه بطل النسخة السابقة عام 2003، إلى جانب ناديي الشارقة والوحدة.

وتشهد النسخة الحالية وجود 4 أبطال سابقين في ربع النهائي من أصل 8 أندية، بحضور الهلال وتشونبوك وبوهانج وأولسان، ويبلغ عدد بطولاتها بمسمى دوري أبطال آسيا 6 ألقاب، إضافة إلى 4 بطولات بالمسمى القديم، ويسيطر الهلال على القائمة بـ3 بطولات عبر تاريخ المسابقة، فيما يتساوى كل من جيونبوك وبوهانغ وأولسان ببطولتين لكل فريق.

وعلى صعيد المواجهات، فإن ربع النهائي يضم 34 مواجهة سابقة بين الفرق المتأهلة عبر تاريخ البطولة منذ 2003، متوزعة بـ26 مواجهة في الغرب، و8 مواجهات في الشرق، وبالنسبة للغرب تتصدر مواجهة بيروزي والهلال بـ12 مباراة سابقة بين الفريقين في كل الأدوار فيها التقارب كبير، بـ4 انتصارات للهلال مقابل 3 لبيروزي و5 تعادلات.

وتأتي المواجهة الثانية بحضور بيروزي طرفاً كذلك، ولكن مع الوحدة بـ6 مواجهات، آخرها في دور المجموعات بالنسخة الحالية، ويسجل التاريخ 3 انتصارات للفريق الإيراني، مقابل انتصارين للوحدة وتعادل وحيد.

وإذا ما وضعنا تاريخ مواجهات الوحدة مع الهلال، فقد حضرت 4 مرات، وشهدت 3 تعادلات وانتصار وحيد للهلال، ولا يمكن نسيان مواجهة ربع النهائي عام 2007، وحينها أخرج «العنابي» الفريق «الأزرق» بقاعدة الأهداف خارج الأرض، بعد التعادل في أبوظبي 0-0 وفي الرياض 1-1.

أما النصر فقد واجهه مرتين، حيث تعادل ذهاباً في دور الـ16 بنسخة 2019 وخسر إياباً على ملعبه بنتيجة 3-2، وبذلك يكون مجمل مباريات الوحدة مع الأندية المتأهلة هو 12 مباراة، بانتصارين فقط لـ «العنابي» مقابل 5 خسائر و5 تعادلات.

وعلى جانب الشرق فإن الأندية، خاضت 4 مباريات في مواجهة بعضها البعض، ويعود هذا الرقم القليل إلى وجود 3 أندية كورية، وعدم إمكانية حضور مباريات في المجموعات بين ناديين من الدولة نفسها، وإذا ما تناولنا تاريخ ناجويا أمام أندية كوريا الجنوبية، نجد أن الاكتساح بوضوح لأبناء «الساموراي». وخلال 11 مواجهة حقق الفوز في 6 مواجهات، وتعادل في 4، ولم يخسر إلا مرة أمام سوون سامسونج في دور الـ16 بـ «نسخة 2011»، وسجل هجوم ناجويا 25 هدفاً مقابل 12 هدفاً فقط لأندية كوريا، وواجه أولسان مرتين وتفوق ذهاباً 3-1 وإياباً 4-1 ومع بوهانج في النسخة الحالية، فاز 3-0 ذهاباً وتعادل 1-1 إياباً.