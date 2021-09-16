«العميد» يكتب «النصر» الثاني أمام «النسور»

معتصم عبدالله (دبي)

حقق النصر فوزه الثاني في مشواره بدوري أدنوك للمحترفين على حساب ضيفه خورفكان 3-0 اليوم، على ستاد آل مكتوم ضمن الجولة الرابعة، ليرفع "الأزرق" الذي تصدر قائمة الأقوى هجوماً في الدوري بـ 9 أهداف، رصيده إلى 6 نقاط، ويتقدم إلى المركز الخامس "مؤقتاً"، مقابل نقطتين لخورفكان الذي بقى في المركز الـ 12.

وأنهى "العميد" الشوط الأول بأفضلية هدف مدافعه جلوبير ليما من كرة رأسية في الدقيقة 7، مستفيداً من عرضية ضياء سبع على الجهة اليمنى، وهو "الهدف الرأسي" الثاني للمدافع البرازيلي المقيم في الموسم الحالي، بعد الأول في مباراة العروبة 5-0 ضمن الجولة الثانية.

ومنح هدف ليما الذي لم يحتفل بهدفه طويلاً بعد خروجه بداعي الإصابة في الدقيقة 30 لصالح العراقي محمد مصطفى، فريقه النصر أفضلية التقدم في النتيجة خلال الشوط الأول للمرة الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين منذ 2009.

واستمر تفوق "الأزرق" في الحصة الثانية بفضل ترابط خطوطه، حيث نجح ضياء سبع في افتتاح سجله التهديفي في الموسم الحالي، بعدما أضاف الهدف الثاني لفريقه من تسديدة يسارية داخل منطقة الجزاء مترجماً تمريرة "البديل" عمر جمعة في الدقيقة 74.

وعاد عمر جمعة ليواصل تألقه بإهدائه كرة الهدف الثاني لزميله ضياء سبع من تمريرة أرضية من الجهة اليمنى، قابلها ضياء بتسديدة مباشرة مسجلاً هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 85، وهي الثنائية الأولى للإسرائيلي ضياء سبع بقميص "الأزرق" في موسمه الثاني على التوالي.