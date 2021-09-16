والد أكي يفارق الحياة بعد هدفه الأول في «الأبطال»





مانشستر (أ ف ب)

كشف المدافع الهولندي لمانشستر سيتي الإنجليزي ناثان أكي، أن والده فارق الحياة بعد دقائق على تسجيله الهدف الأوّل له في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح أكي التسجيل لسيتي في المباراة التي فاز بها بطل الدوري الممتاز على لايبزيج الألماني، بنتيجة كبيرة 6-3 في مستهل مشوار وصيف بطل الموسم الماضي في مسابقة دوري الأبطال.

لكن فرحة ابن الـ26 عاماً بالهدف الأول له على الإطلاق في المسابقة القارية الأم، لم تكتمل، بعدما وصله خبر وفاة والده مويز، الذي كان يعاني من مرض مزمن على أغلب الظن.

وكتب أكي في حسابه على إنستجرام: كانت الأسابيع القليلة الماضية الأصعب في حياتي، كان والدي مريضاً جداً ولم يعد بالإمكان معالجته. وتابع: في الأمس، وبعدما مررت بفترة صعبة، سجلت هدفي الأول في دوري أبطال أوروبا وبعدها بدقائق معدودة فقط رحل والدي بسلام في وجود والدتي وشقيقي بجانبه.

وأضاف: ربما كان مقدراً أن يحصل ذلك، لطالما شعر بالفخر والسعادة لمشاهدتي ألعب، متوجهاً إلى والده الراحل: أعلم أنك دائماً معي، وستظل دائماً في قلبي وكان هذا الهدف من أجلك يا أبي.