بني ياس.. أول فرحة



محمد سيد أحمد (أبوظبي)



قاد فواز عوانة فريق بني ياس إلى فوز مثير على الظفرة 2-1، في الثواني الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ستاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة الرابعة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، ورفع «السماوي» وصيده إلى «النقطة الرابعة»، بعدما انتزع انتصاره الأول في البطولة، بينما بقي «الفارس» عند نقاطه الثلاث.

وتقدم ساشا بالهدف الأول لبني ياس في الدقيقة 13، رافعاً رصيده إلى هدفين خلال 49 مباراة خاضها في الدوري، مستفيداً من ركلة ركنية، نفذها عامر عبد الرحمن، حولها بالرأس داخل الشباك، بينما جاء هدف الظفرة عبر ديوب في الدقيقة 61 برأسية أيضاً، من كرة عرضية أرسلها عمران الجساسي، وتداخل فيها عامر عبد الرحمن لاعب بني ياس برأسه قبل أن تهز الشباك، وهو الهدف السابع لديوب بقميص «الفارس» في مرمي «السماوي».

وفي الدقيقة 96، رجح فواز عوانة كفة بني ياس بالهدف الثاني عندما استغل أعاد الكرة المرتدة إلى الشباك، وأكدت تقنية الفيديو عدم وجود لمسة يد على إسحاق ثيلين مهاجم «السماوي».

وحافظ بني ياس بهذا الفوز علي تفوقه على الظفرة بـ «الانتصار رقم 13» خلال 21 مباراة جمعت الفريقين في «عصر الاحتراف»، وهو الرابع على التوالي، حيث إن آخر فوز لـ «الفارس» يعود إلى إياب موسم 2018 - 2019.

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين اللذين تقاسما الأداء، وجاء أداء صاحب الأرض الهجومي جيداً، للمرة الأولى خلال الجولات الأربع، بجانب نجاح الحارس عبد الله سلطان في مواصلة تألقه، رغم استقبال مرماه هدفين.

ويرى أحمد الحمادي مساعد مدرب بني ياس، أن الفوز على الظفرة جاء في وقته، لتحسين وضع الفريق في جدول الترتيب، ووصفه بـ«الصعب للغاية»، وشكر الفريقين على الأداء القوي في اللقاء.

من جهته، انتقد السوري محمد قويض مدرب الظفرة، حكم اللقاء في تجاوز الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، والذي قدره الحكم بـ4 دقائق، وقال: الهدف الثاني لبني ياس جاء بعد نهاية الدقائق الأربع بـ90 ثانية، فضلاً عن وجود لمسة يد، وقدمنا مباراة جيدة، والتعادل كان نتيجة عادلة للمباراة.