الوصل والبطائح إلى المربع الذهبي لـ «اتحاد السلة»

علي معالي(دبي)

تأهل فريقا الوصل والبطائح إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الاتحاد لكرة السلة، بعد تخطي «الفهود» لفريق أكاديمية جام، وفوز البطائح على فريق الجاليات «بول أبوف أول».

في المباراة الأولى خطف الوصل المباراة في الربعين الثالث والرابع بعد تفوق أكاديمية جام في الربعين الأول والثاني بنتيجة 22/ 21 و23/ 22، وفي الربع الثالث تقدم «فهود زعبيل» بنتيجة 28/ 14، وفي الربع الأخير 20/ 12، حيث واضح فارق اللياقة الكاملة في صالح أبناء زعبيل.

وفي المباراة الثانية فرض البطائح بقيادة المدرب المصري إمام عبدالبديع سيطرته على مجريات اللعب، بالفوز في الأرباع الأربعة بنتيجة 24/ 9,23/ 17,19/ 11,27/ 22، لتنتهي المباراة للبطائح 93/ 59، وظهر أكثر من لاعب بحالة بدنية وفنية جيدة في صفوف البطائح.

ويلتقي بعد غدٍ السبت البطائح مع النصر، في حين يلتقي الشارقة مع الوصل في مباراة واحدة، يتأهل الفائز منهما إلى نهائي البطولة المقرر له الثلاثاء المقبل، وكان فريقا النصر والشارقة قد تأهلا للمربع الذهبي بعد صدارتهما للمجموعتين الأولى والثانية.