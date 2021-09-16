«فيكتوري» يدشن مشوار مونديال الدراجات المائية





دبي (الاتحاد)

يبدأ غداً فريق الفيكتوري مشواره في منافسات جائزة «ريجيوني- ساردينا» الجولة الأولى من بطولة العالم للدراجات المائية 2021، والتي تستضيفها مدينة أولبيا حتى الأحد المقبل، بمشاركة كبيرة من نجوم هذه الرياضة من مختلف أنحاء العالم.

ويخوض «أسياد البحار» المشاركة العالمية في مدينة أولبيا الإيطالية بحلة جديدة بعد فترة توقف امتدت لأكثر من عام، بسبب تأجيل كافة الفعاليات العالمية لظروف جائحة كورونا.

ويشارك فريق الفيكتوري بقوة في منافسات فئة واقف جي بي 1، حيث يمثل الفريق المتسابقين سلمان يونس العوضي على متن دراجة «فيكتوري 7»، والبطل النمساوي كيفين رايتيرر متصدر التصنيف العالمي، وحامل لقب هذه الفئة في موسمي 2018 و2019 على متن دراجة الفيكتوري رقم 90.

ويدخل البطلان سلمان وكيفين إلى أجواء المنافسات اليوم من خلال التجارب الرسمية والاطمئنان على التجهيزات وأداء الدراجتين 7 و90، قبل خوض منافسات أفضل زمن لتحديد أفضلية الانطلاقة في المرحلة الأولى من السباق الرئيس، ومن بعدها المرحلة الثانية والمقرر لهما يوم غدٍ السبت، علماً أن المنافسة تتضمن مرحلة ثالثة ستكون مسك ختام المشاركة مساء يوم الأحد.

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الفيكتوري بالإنابة، رئيس الوفد في أولبيا، أن كافة التجهيزات الفنية والتقنية اكتملت للمشاركة في البطولة العالمية، التي يعود إليها الفريق بعد توقف طويل، مشيراً إلى أن معنويات الفريق مرتفعة لتحقيق إنجاز لافت في المنافسات ومواصلة تحقيق الإنجازات.

واشاد المري بإمكانيات متسابقي الفريق الذي انضم إليه مؤخراً البطل سلمان يونس العوضي، الذي يملك خبرات كبيرة منها المشاركة في بطولة العالم للدراجات المائية -أكوا بايك- منذ عام 2018، حيث يتوقع أن يحقق هو وزميله في الفريق البطل النمساوي كيفين رايتيرر، المزيد من النجاحات في الجولة، وبقية مراحل جولات البطولة العالمية في موسم 2021.