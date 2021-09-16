البايرن يحمي لاعبيه



ميونيخ (د ب أ)

وجه بايرن ميونيخ الألماني رسالة قوية للفريق والأندية الأخري في ألمانيا وأوروبا، وذلك بعد تجديد عقد اثنين من لاعبيه، وهما لاعبا الوسط ليون جوريتسكا وجوشوا كيميتش.

وذكر بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني «بوندسليجا»، اليوم الخميس، أن جوريتسكا جدد عقده مع الفريق البافاري حتى عام 2026، وذلك بعد تمديد زميله جوشوا كيميتش لعقده مؤخراً حتى عام 2025 مع الفريق الفائز بالثلاثية «الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا» العام الماضي.

ووصف حسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية، كلا اللاعبين جوريتسكا وكيميتش بقلب وروح الفريق، مؤكداً أنهما سيبقان في الفريق لسنوات عديدة والنادي سعيد بذلك. ووصف صالح حميديتش التمديد بأنه رسالة قوية للجميع، ولكل أندية أوروبا بأن البايرن يرغب في الحفاظ على العناصر المتواجدة في الفريق، كما أنه يؤكد طموح النادي في السنوات القادمة والفوز بالعديد من الألقاب.

من جانبه، جاء موقف أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ مماثلاً لحميديتش، حيث أوضح أن ذلك له تأثير واضح على الفريق، وكذلك على باقي الفرق في أوروبا.

كان جوريتسكا «26 عاماً» قد انتقل إلى بايرن ميونيخ قادماً من شالكه في عام 2018، وكان عقده السابق سينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقال حميديتش إن اللاعب أصبح واجهة للفريق في السنوات الأخيرة.

وقال للموقع الرسمي للنادي: فزنا بكل البطولات الممكنة في السنوات الثلاثة الأخيرة.ولكن الأفضل من الفوز بالألقاب هو التأكيد وتكرار هذه النجاحات.

وأضاف: الفريق، والنادي والبيئة احترافية للغاية، ولكنها أيضا مألوفة. سعيد للغاية لأنني مددت تعاقدي حتى 2026". وتوج جوريتسكا مع بايرن ميونيخ بثلاثة ألقاب للدوري الألماني «بوندسليجا»، ولقبين لكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، كجزء من الثلاثية التي توج بها الفريق في 2020. وسجل جوريتسكا 25 هدفاً في 118 مباراة رسمية مع بايرن.

وسيدخل بايرن ميونيخ في مفاوضات لتجديد عقود العديد من اللاعبين، في الوقت الذي ينتهي فيه عقد كل من نيكلاس زوله ولاعب الوسط الفرنسي كورنتين توليسو بنهاية هذا الموسم، فيما ينتهي عقد كل من حارس المرمى والقائد مانويل نوير والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر والجناحين سيرج جنابري وكينجسلي كومان في عام 2023.

وقال جوريتسكا إن الفريق سيظل جذابا بالنسبة للاعبين الأخرين واللاعبين الذين ستنتهي عقودهم، في حال واصل النادي سعيه إلى الفوز بالألقاب.وأوضح: الآن، يمكنني التركيز على الوقت الحالي وتقديم ما لدي وأنا أتطلع إلى ذلك حقاً.