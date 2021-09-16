العنبري: «الملك» جاهز لشباب الأهلي «المنافس» علي كل البطولات

علي معالي (الشارقة)

أكد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، على جاهزية فريقه لمباراة شباب الأهلي، مشيراً إلى أن «الملك» حقق العلامة الكاملة خلال 3 جولات.

وقال العنبري: مستوى شباب الأهلي يتدرج ويرتقي من مباراة لأخرى خصوصاً مع اكتمال عناصره من اللاعبين الأجانب، وتعادله في آخر مباراة خاضها أمام العروبة لا يعكس مستوي الفريق.

وواصل: نحترم شباب الأهلي دائماً كونه منافس باستمرار على كل البطولات، وأتمنى أن يساهم الحضور الجماهيري في تحفيز اللاعبين، وأن تخرج المباراة ممتعة للطرفين.

وأضاف: سيتم الاطمئنان على كل اللاعبين بشكل نهائي في مران اليوم، في ظل الإصابات التي تعرض لها البعض ومنهم خالد الظنحاني. وتابع العنبري: جمهور «الملك» داعم كبير لنا وعلى وعد بتقديم الأفضل وتحقيق البطولات، وأن يتحسن المستوى من مباراة لأخرى، وتفكيرنا في الدوري بعد الخروج القاري، لقد طوينا صفحة الماضي وجاهزون للقادم.

من جانبه قال لاعب خط الوسط ماجد راشد: كلنا جاهزون لخوض المباراة التي المهمة للغاية، وأشكر زملائي اللاعبين والجهازين الفني والإداري للاستقبال الخاص بي، فلم أشعر إلا بالود والحب والتعاون من الجميع، فالكل ساعدني على الظهور بهذا المستوى.