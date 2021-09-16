بنيتز يجتاز أزمة النادي الصغير بالنقاط العشر





ليفربول (رويترز)

قال رفائيل بنيتز مدرب إيفرتون اليوم الخميس، إن بداية فريقه الخالية من الهزيمة في الدوري الإنجليزي، «تقترب من الكمال»، وشكر الجماهير على الدعم والمساندة.

وتولى بنيتز المسؤولية في أغسطس، ولم ترحب جماهير إيفرتون كثيراً بتعيين مدرب ليفربول السابق، بعدما سبق للمدرب الإسباني أن وصف جار ليفربول في المدينة «بالنادي الصغير» عقب تعادل سلبي في آنفيلد في فبراير 2007. لكن بنيتز خطف قلوب المشجعين بقيادة إيفرتون لثلاثة انتصارات، وتعادل في أول أربع مباريات بالدوري.

وقال بنيتز للصحفيين قبل مواجهة أستون فيلا يوم السبت: لن أقول بداية مثالية لأننا تعادلنا مع ليدز، لكنها تقترب من الكمال، تغيير المدرب في بداية الموسم ليس سهلاً وأثار هذا الأمر بعض الجدل.

وأضاف: لكن الجماهير وقفت إلى جانبي من اليوم الأول.. ساندتني بقوة وتقدر أننا نبذل أقصى ما لدينا من لاعبين وعاملين والطاقم الفني. ويحتل إيفرتون الذي فاز على بيرنلي في وقت سابق هذا الأسبوع المركز الرابع في الترتيب.