تين كات: الفوز على الشارقة ليس الحافز الوحيد لتحقيق الانتصارات بالدوري





محمد سيد أحمد (أبوظبي)

رفض الهولندي تين كات، مدرب الوحدة، انتقادات البعض لفريقه لتعادله في الجولتين الماضيتين من دوري أدنوك للمحترفين، وقال: يجب أن لا ننسى أن الوحدة لم يخسر في آخر 12 مباراة، أمامنا مواجهة صعبة أمام الوصل الذي يملك إمكانيات كبيرة ويلعب بشكل منظم، والوحدة كذلك لديه لاعبون يملكون القدرات، ويتوجب علينا الفوز في هذه المباراة.

وأضاف: خضنا مباراة قوية أمام الشارقة في دوري أبطال آسيا، وتأهلنا ليس للنادي فقط بل لكرة الإمارات، وهدفنا الذهاب إلى أبعد نقطة، صحيح التأهل يمثل دفعة قوية لكنه ليس الحافز الوحيد لتحقيق الانتصارات في دوري أدنوك، الفريق استشفى بشكل جيد أمس واليوم، وسيكون جاهزاً لتقديم المطلوب في اللقاء.

وأوضح تين كات عدم اكتمال صفقة البرازيلي ليوناردو دا سلفا، وصرف النظر عن اللاعب، قائلاً: ليوناردو ليس جاهزاً للمشاركة مع الفريق وفترة اختبار جاهزيته كانت قصيرة، ونحن نشكره على الانضمام للتدريبات مع الفريق.

وشكر تين كات جمهور «العنابي» على دعمه الفريق أمام الشارقة الثلاثاء الماضي، ووصف دوره بالمهم والمؤثر في المباراة وحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائي الأبطال.

من جانبه قال عبد الله حمد لاعب الوحدة الشاب: مباراة مهمة أمام الوصل، نحاول الفوز بها وتقديم مستوي يرضي الجميع، ووقفة ومساندة الجمهور حافز لنا ونعمل باستمرار على إسعادهم.

وعن مشاركته للمرة الأولى مع المنتخب، في استهلال مباريات المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال، قال: لم أتوقعها وإحساسي بها إيجابي، حاولت تقديم كل ما عندي، والقادم سيكون أفضل.