أرتيتا يتألم لغياب أرسنال عن بطولات أوروبا

لندن (رويترز)

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، إنه يتألم لمتابعة البطولات الأوروبية في غياب فريقه، لكن هذا الشعور الصعب سيمنحه الحافز لعدم تكرار هذا الأمر العام المقبل.

واحتل أرسنال المركز الثامن في الدوري الممتاز الموسم الماضي، وأخفق في التأهل لمسابقة أوروبية لأول مرة منذ 1995.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: كان من المؤلم جداً في اليومين الماضيين متابعة أندية أخرى تلعب في أوروبا بدون أرسنال. "لا أرغب في الجلوس مع أرسنال خارج هذه المسابقات، نملك التركيز والحماس لعدم تكرار ذلك".

ويحتل أرسنال حالياً المركز 16 في الدوري الممتاز وحقق أول انتصار له هذا الموسم في الجولة الماضية أمام نوريتش سيتي، وسيحل ضيفاً على بيرنلي يوم السبت.

ولن يكون بوسع أرتيتا استدعاء جرانيت تشاكا، الذي يقضي المباراة الثانية من عقوبة إيقاف لثلاث مواجهات، بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام مانشستر سيتي الشهر الماضي، بينما سيغيب المدافع روب هولدينج ولاعب الوسط محمد النني بسبب الإصابة.

ورغم البداية السيئة للموسم والخسارة في أول ثلاث مباريات، يقول أرتيتا إنه يرى النور في نهاية النفق. وأضاف: أحاول دائماً التحلي بالإيجابية، قد تواجه عثرات في الطريق لكني أرى الكثير من الضوء في نهاية النفق، الآن يتعين علينا تغيير الأمور سويا. نعلم مدى حاجة الفريق إلى تحقيق نتائج والأداء الجيد سيقود لذلك، نقترب من تحقيق هذا الأمر أمام بيرنلي.