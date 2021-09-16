رسالة مشجع بلجيكي إلى ميسي تخطف الأضواء





رضا سليم (دبي)

وجه مشجع بلجيكي رسالة إلى ميسي، حيث رفع لافتة في مدرجات ملعب جان برايدال خلال مباراة كلوب بروج وسان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، طالب فيها النجم الأرجنتيني بالرحمة وعدم تسجيل الأهداف، وانتشرت صورة الطفل في مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت لها ردود فعل أكبر من مفاجأة بروج بالتعادل أمام الفريق الباريسي.

وخطف أحد مشجعي نادي كلوب بروج البلجيكي الأنظار خلال مباراة فريقه أمام ضيفه باريس سان جيرمان، في مستهل مشوار الفريقين بالمجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة المشجع البلجيكي، وهو يرفع لافتة في مدرجات ملعب جان برايدال، الذي احتضن المباراة مكتوب عليها "تحلى بالرحمة يا ميسي"، في رسالة إلى النجم الأرجنتيني الذي قاد هجوم الفريق الباريسي بعدم تسجيل الأهداف.

كان المشجع البلجيكي يمني النفس بأن يكون ميسي رحيماً بفريقه ولا يكبده خسارة كبيرة، وهو ما حدث بالفعل بعدما خرج فريق بروج بنقطة ثمينة من المباراة بتعادله مع سان جيرمان 1-1، ولم يكن التعادل بفضل رسالة المشجع لميسي بل جاء من خلال قتالية لاعبي الفريق البلجيكي، ومجهودهم الكبير على مدار المباراة التي لم يقدم فيها النجم الأرجنتيني ما كان منتظرا منه.

وأهدر ميسي أقرب فرصة للتسجيل في الدقيقة 28، حيث يتوغل داخل منطقة الفريق المنافس قبل أن يسدد كرة بيسراه تجاوزت الحارس ثم ارتطمت بالعارضة وعادت إلى أحد مدافعي الفريق البلجيكي الذي شتتها بعيداً عن مرمى فريقه.

وشارك "البرغوث" أساسياً للمرة الأولى في صفوف فريق العاصمة الفرنسية، منذ انضمامه إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادماً من برشلونة في صفقة مجانية، وسبق أن خاض 24 دقيقة في المباراة ضد رينس، عندما نزل بديلاً للبرازيلي نيمار في الدوري المحلي.