إنجلترا تطيح فرنسا من تصنيف الفيفا

زيوريخ (رويترز)

أطاحت إنجلترا وصيفة البطل في بطولة أوروبا لكرة القدم، بفرنسا بطلة العالم من المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي (الفيفا) للمنتخبات الصادر اليوم الخميس.

واستمرت بلجيكا في المركز الأول تليها البرازيل بينما تحتل إيطاليا بطلة أوروبا المركز الخامس والأرجنتين المركز السادس. وعادلت إنجلترا بتقدمها للمركز الثالث أعلى مركز لها في التصنيف والذي حققته في 2012.

وخسر فريق المدرب جاريث ساوثجيت بركلات الترجيح أمام إيطاليا في نهائي بطولة أوروبا في ويمبلي في يوليو، وبلغ الدور قبل النهائي في كأس العالم في روسيا 2018.

وودعت فرنسا بطولة أوروبا من دور الستة عشر.

وفي تصنيف السيدات تقدمت السويد للمركز الثاني خلف الولايات المتحدة بطلة العالم بينما تراجعت ألمانيا للمركز الثالث.

وتحتل إنجلترا المركز الثامن في أدنى مركز لها في التصنيف منذ 2010.