الجزيرة والإمارات.. «اللقاء بعد 856 يوماً»



مصطفى الديب (أبوظبي)



بعد 865 يوماً، يلتقي الجزيرة مع الإمارات غداً «الجمعة»، حيث لم يتواجه الفريقان، منذ ما يقرب من عامين ونصف العام، وتحديداً من 10 مايو 2019، عندما لعبا معاً ضمن «الجولة 24» للدوري وقتها، وانتهت المباراة بفوز «فخر أبوظبي» بـ «ثلاثية نظيفة»، وهو الموسم الذي هبط فيه «الصقور» إلى «دوري الهواة».

ويملك الإمارات ذكرى سيئة مع الجزيرة في آخر مواسمه في «المحترفين»، حيث تلقى هزيمتين «موجعتين» الأولى بـ «نصف درزن» والثانية بـ «ثلاثية».

ويدخل «فخر أبوظبي» اللقاء بهدف حصد الفوز فقط، لاستمرار الانتصارات، وعدم خسارة أي نقاط، بعد ضياع نقطتين من أصل 9 نقاط ممكنة حتى الآن، وفي المقابل يعول «الصقور» كثيراً على تحقيق المفاجأة أمام «حامل اللقب»، وحصد أول فوز في البطولة هذا الموسم.

ويملك الجزيرة ذكريات جيدة مع الجولة الرابعة تحديداً منذ الموسم الماضي، حيث بدأت ماكينة أهدف علي مبخوت في الدوران، بعد صيام لثلاث جولات أيضاً، مثلما هو الحال هذا الموسم، إلا أن مبخوت بدأ في التسجيل الموسم الماضي أمام بني ياس في الجولة نفسها.