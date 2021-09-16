الحوسني يدير مباراة أنجولا وباراجواي في «مونديال الصالات»

دبي (الاتحاد)



عيّنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، الإماراتي الدولي فهد بدر الحوسني ضمن الطاقم الذي يدير مباراة أنجولا وباراجواي غداً «الجمعة»، في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة لكأس العالم للصالات «ليتوانيا 2021».

ويضم طاقم تحكيم المباراة، الأسترالي رايان «حكماً أول»، وفهد بدر الحوسني «الحكم الثاني» والبحريني حسين البحار «حكماً ثالثاً»، والأميركي جوش «حكم ميقاتي»، والكوستاريكي روني «حكماً خامساً».

يُذكر أن فهد الحوسني أدار مباراة منتخب بنما أمام التشيك في الجولة الافتتاحية لمباريات المجموعة الرابعة، كما شارك «حكماً خامساً» ضمن طاقم التحكيم الذي أدار مباراة فنزويلا وكوستاريكا ضمن مباريات المجموعة الأولى بـ «المونديال العالمي».