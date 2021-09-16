«فحص كورونا» بأسعار رمزية لحضور مباريات «دوري أدنوك»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين عن عقد شراكة مع ياس كلينيك كشريك رسمي مزود لخدمات الرعاية الصحية لدوري أدنوك للمحترفين، لإجراء فحوصات مسحة الأنف «PCR» لـ «كوفيد- 19» للأندية المحترفة، تشمل اللاعبين والعاملين في المباريات، وممثلي وسائل الإعلام والجماهير التي تحضر المباريات اعتباراً من الجولة الرابعة من «دوري أدنوك للمحترفين»، ويمتد حتى نهاية الموسم، بسعر رمزي يقدر بـ 25 درهماً، مقدمة من الرابطة.

وتأتي الاتفاقية ضمن مبادرات رابطة المحترفين التي تتماشى مع أهدافها الاستراتيجية ذات العلاقة بالمسابقات وجماهير الأندية.

وبناء على الاتفاق المبرم، سيتم إجراء اختبار مسحة الأنف «PCR» وتقديم خدمات الرعاية الصحية، في جميع الملاعب، حسب جدول تعلنه الرابطة عبر موقعها الرسمي قبل كل جولة، ويتعين على الجماهير إبراز تذكرة المباراة وبطاقة الهوية للاستفادة من الخدمة.

أما بالنسبة للمنتسبين للأندية والإعلام، فيتعين عليهم تقديم بطاقة الاعتماد المسلمة لهم من الرابطة، بالإضافة إلى بطاقة الهوية.

وعبر وليد الحوسني، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين عن سعادته بالشراكة مع ياس كلينك، مزود الرعاية الصحية الرائد والقائم على البحث العلمي في أبوظبي، وقال: «نسعى من خلال هذه الشراكة إلى توفير خدمات فحص كورونا للجماهير والأندية والعاملين في المباريات في موقع النادي، تسهيلاً للإجراءات وتماشياً مع الاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس «كوفيد- 19».