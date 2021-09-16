شاهين والظنحاني في قائمة «الملك» أمام «الفرسان»



علي معالي (الشارقة)



اطمأن عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، على الحالة الصحية لـ «الثنائي» شاهين عبدالرحمن وخالد باوزير، بعد الإصابة التي لحقت بهما، وحرمت «الملك» من جهودهما لإكمال مباراة الوحدة، في دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بتأهل «العنابي» إلى دور الثمانية.

عانى شاهين من إرهاق في العضلات، لم يستطع إكمال اللقاء، حيث شارك بدلاً منه سالم سلطان، وفي اليوم التالي للمباراة، حضر شاهين إلى النادي وحالته الصحية جيدة، وسيكون موجوداً في قيادة دفاع «الملك» في مباراة شباب الأهلي يوم السبت المقبل.

وخضع خالد الظنحاني لفحص بالأشعة، وتم التأكد من سلامته تماماً، بعد الذهاب إلى المستشفى القاسمي، خاصة أنه غاب عن الوعي للحظات، بعد الضربة القوية التي تعرض لها وسقط على الأرض، وتم عمل فحص شامل له وكافة الاختبارات، وخرج من المستشفى، وسيكون اللاعب جاهزاً صحياً، لخوض مباراة «الفرسان»، وضمن التشكيلة وفقاً لرؤية العنبري.

ورغم حالة الحزن التي سيطرت على بعض اللاعبين، خاصة مالانجو الذي أهدر أهم ضربة لـ «الملك» وكانت كفيلة بتأهل الفريق إلى دور الثمانية، إلا أن الجهازين الفني والإداري نجحا في إخراج اللاعبين من تبعات المباراة والتركيز على لقاء شباب الأهلي الذي يعد واحداً من المحطات المهمة للغاية، من أجل الاستمرار على الصدارة، حيث حقق الفريق العلامة الكاملة خلال المباريات الثلاثة السابقة.

ولن تكون هناك تغييرات كبيرة في الشارقة، باستثناء غياب الحسن صالح للطرد، وسيكون «البديل» المناسب له علي الظنحاني، ومن المتوقع أن يتواجد لوان بيريرا من البداية، لدوره المهم والمؤثر، والذي ظهر بشكل كبير في مباراة الفريق أمام الوصل، حيث قلب اللاعب المباراة تماماً عندما دفع به العنبري في الشوط الثاني، حيث تسبب في ركلة جزاء لـ «الملك» وصناعة هدف التعادل الثاني إلى مالانجو.