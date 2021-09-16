حيواني يبدأ المهمة مع منتخب اليد

رضا سليم (دبي)

وصل الجزائري سفيان حيواني مدرب منتخب كرة اليد، لبدء المهمة الجديدة، بعدما تعاقد مجلس إدارة الاتحاد معه لمدة موسم، وكان في استقباله ناصر الحمادي أمين عام الاتحاد، ويتولى حيواني المهمة بداية من التجمع الثاني من 20 إلى 25 من سبتمبر الجاري.

من ناحية أخرى، غادر نبيل عاشور رئيس الاتحاد، عضو اللجنة التنظيمية لكرة اليد بمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع اللجنة التي تحدد روزنامة البطولات الخليجية على مستوى الأندية والمنتخبات، ويأتي في مقدمتها دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي تقام بالكويت من 9 إلى 19 يناير 2022.