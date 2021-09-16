سباق نزوى يدشن موسم الدراجات



دبي (الاتحاد)

تشهد مدينة نزوى بالشارقة غداً «الجمعة»، انطلاق موسم 2021-2022 لاتحاد الدراجات الهوائية بسباق الفردي العام لمسافة 66 كم للرجال، و33 كم للإناث، ومن المتوقع أن يشهد السباق الأول للموسم مشاركة كبيرة، تمثل مختلف الفئات وكافة الفرق الكبار وتحت 23 سنة، وهواة مواطنين وفوق 40 سنة وتحت 40 سنة، وهواه مواطنين فوق 40 سنة وتحت 40 سنة وهواة مقيمين، وإناث.

ويتم تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام، والمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة من الفئات المشاركة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بحضور مسؤولي الأندية والفرق المشاركة الذين من المقرر أن يشهدوا انطلاق أول سباقات الموسم.

وكانت اللجنة الفنية في الاتحاد برئاسة خليفة بن عمير نائب رئيس مجلس الإدارة قد اعتمدت في وقت سابق اللائحة الفنية الجديدة للاتحاد وجدول سباقات وبطولات الموسم، بعد الاطلاع عليه واعتماده من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

من جانب آخر، أنهى اتحاد الدراجات برئاسة منصور جمعة بوعصيبة رئيس مجلس الإدارة كافة تحضيرات الموسم الجديد، لضمان نجاحه وخروجه بالشكل الذي يليق باسم ومكانة الاتحاد وبقيمة رياضة الدراجات على مستوى الدولة.

وتمنى جمعة بوعصيبة رئيس الاتحاد موسما ناجحاً ومميزاً يضاف إلى النجاحات التي حققها المجلس الحالي خلال الموسم الماضي، وأيضاً التوفيق لكافة فرق الأندية المشاركة في نشاط الاتحاد، وفرق الهواة من المواطنين والمقيمين، ومشاركة أكبر لكافة فرق الإناث المشاركة في منافسات الموسم الجديد الذي يشهد انطلاقه توفير نظام إلكتروني لدقة وسرعة استخراج النتائج والعديد من التسهيلات التي تضمن النجاح.