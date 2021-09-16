العين واتحاد كلباء.. «خارج التوقعات»



معتز الشامي (دبي)



يخوض العين واتحاد كلباء، مباراة «خارج التوقعات»، وإن كان شعار «الزعيم»، هو مواصلة سلسلة الانتصارات خلال الموسم الجاري، للمنافسة بقوة على الألقاب، وأولها الدوري المفضل لجماهير «الأمة العيناوية».

وتكتسب المواجهة المرتقبة غداً «الجمعة» أهميتها، من أنها تأتي في توقيت يتمسك فيه «البنفسج» بـ «العلامة الكاملة»، بحثاً عن الفوز الرابع على التوالي، للخروج بالنقاط الثلاث، ورفع رصيده إلى «النقطة 12»، أملاً في الابتعاد بالصدارة التي يقبض عليها بـ «فارق الأهداف»، عن الشارقة، عقب نهاية الجولة الثالثة، بينما يتطلع إلى رفع حصاده إلى النقطة الخامسة.

ولم يعد «النمور»، لقمة سائغة في «دورينا»، بعدما أثبت في الموسمين الماضيين، أنه قادر على تحقيق المفاجآت وإحراج المنافسين، ويكفي تعادله أمام الجزيرة «حامل اللقب»، ولا يزال يمني النفس بأن يعود إلى «سكة الانتصارات»، وحصد النتائج الإيجابية في «المواعيد الكبيرة»، وهو ما حذر منه الأوكراني ريبيروف مدرب العين، عندما أشار إلى قوة الضيوف وشراستهم أمام جميع الفرق.

وتاريخياً، لم يحقق «النمور» الفوز على العين إلا مرتين من أصل 12 مواجهة جمعت بينهما في «المحترفين»، وحقق «الزعيم» الفوز في 7 مباريات والتعادل 3 مرات، كما لم يسبق أن أنهى اتحاد كلباء الشوط الأول متفوقاً على العين في تاريخ مواجهاتهما بالبطولة.

ونجح العين في هز شباك اتحاد كلباء في جميع مواجهاتهما السابقة، وهو ما يخطط «الزعيم» لتكراره، في ظل وجود قوة ضاربة هجومية، خاصة «الثنائي» لابا كودجو وسفيان رحيمي، وما يصعب من مهمة الضيوف، هو قدرة العين على الخروج ب «شباك نظيفة»، في المواجهات الثلاث الماضية على أرضه بالدوري للمرة الأولى منذ فبراير 2019.

وتشير أرقام لقاءات الفريقين إلى أن آخر 18 هدفاً تم تسجيلها جاءت من داخل المنطقة، ويعد لابا صاحب الرقم الأعلى بتسجيل 3 أهداف وصناعة هدف.