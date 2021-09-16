منتخب الدراجات يحسم صدارة ووصافة «طواف صلالة»

صلالة (الاتحاد)

حسم منتخب الدراجات الهوائية صدارة ووصافة المرحلة الثانية من طواف صلالة العُماني لمسافة 106 كيلوجرامات، من خلال الدراج جابر المنصوري، وأحمد المنصوري، فيما كان المركز الثالث من نصيب القطري بلال السعدي.

وبدأ منتخبنا مشواره في البطولة بالفوز بالمركز الثاني في السباق التمهيدي، ومن المقرر أن يختتم الطواف اليوم بسباق 109كيلو جرامات.

يشهد الطواف مشاركة قرابة 90 دراجاً يمثلون العديد من الدول العربية والآسيوية والأوروبية، في مقدمتهم دراجو منتخب الإمارات الوطني الذين يشاركوا في الطواف بتشكيلة تضم 7 دراجين على مستوى عال من الكفاءة والتميز، وهم: سيف الكعبي، جابر المنصوري، أحمد المنصوري، محمد المنصوري، سعيد سويدان، محمد الصباغ، وخالد معيوف، يرافقهم الجهاز الفني والإداري الذي يضم حمد الطنيجي مديراً إدارياً، وعبدالله سويدان مديراً فنياً، وجمال زرواطي كفني دراجات.

وأكد منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه أبطال الإمارات خلال المرحلة الثانية من الطواف، متوقعاً مزيداً من النتائج المميزة والظهور المشرف للمنتخب خلال المرحلتين الختاميتين.

وأشار عبدالله سويدان المدير الفني للمنتخب إلى رضاه التام عن نتائج دراجيه خلال المرحلتين الأولى والثانية من الطواف، وقال: إن طواف صلالة يعتبر طوافاً تمهيدياً وتأهيلياً لمنتخبنا، من أجل قياس قدراته والاطمئنان على جاهزيته، قبل خوض غمار منافسات المرحلة المقبلة وما تتضمنه من سباقات دولية وقارية وطوافات رسمية.