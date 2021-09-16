معسكر يجهز سالم عبدالرحمن لـ «الماسترز»



الشارقة (الاتحاد)



اختتم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن المعسكر التدريبي الذي نظمه نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، واستمر أسبوعاً، استعداداً للمشاركة في بطولة الشارقة ماسترز الدولية التي ينظمها النادي، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة، من أصحاب الألقاب الدولية من 30 دولة، يتنافسون على جوائز البطولة البالغة 60 ألف دولار.

والتقى سالم خلال المعسكر مع الأستاذ الدولي الكبير الروسي فلاديمير مالاخوف، وجرت بينهما عدة لقاءات ودّية، وجاءت النتائج النهائية، بفوز سالم في مباريات الخاطف، بتقدمه بـ 8 نقاط مقابل 4 للروسي، فيما سيطر التعادل على مباريات السريع والكلاسيك، تحت قيادة الأستاذ الدولي الكبير اللاتفي فايوريل لورداجيسكو مدرب النادي.

وخضع سالم عبدالرحمن لمعسكر تدريبي دولي في الشهر الماضي، قبل مشاركته في مهرجان بيل الدولي في سويسرا، واستطاع سالم خلاله تحقيق نتيجة تاريخية، بحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية، متفوقاً على 73 أستاذاً دولياً من 18 دولة.

وأكد عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن المعسكر يأتي تطبيقاً واستكمالاً لخطة النادي للعام 2021، في إطار إعداد الفتى الذهبي للمشاركة والمنافسة في بطولة الشارقة ماسترز، والتي ستضم هذا العام أفضل الأساتذة الدوليين على مستوى العالم، فضلاً عن تمثيل الدولة بصورة جيدة في المحافل الدولية.