«أذكياء العالم».. سباق على رقعة «الشارقة ماسترز»



الشارقة (الاتحاد)



يدشن 80 لاعباً ولاعبة من 30 دولة مساء غد «الجمعة»، منافسات النسخة الرابعة، من بطولة الشارقة ماسترز الدولية الرابعة للشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويتنافس أصحاب الألقاب الدولية على جوائز البطولة البالغة 60 ألف دولار.

وتنطلق بنفس التوقيت بطولة التحدي، والتي سيشارك فيها 20 لاعباً دولياً، مقسمين إلى مجموعتين، تضم كل منها 10 لاعبين، بهدف تطوير التصنيف الدولي وزيادة الاحتكاك والخبرة للاعبين المواطنين.

ويمثل الإمارات في بطولة الماسترز عدد من اللاعبين الدوليين، يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن، والأستاذ الدولي سعيد إسحاق، والأستاذ الدولي عمران الحوسني، والأستاذ الدولي إبراهيم سلطان.

وتقدم الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لرعايته للبطولة ولجميع أنشطة النادي، كما تقدم بالشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح البطولة، خاصة مجلس الشارقة الرياضي رئيساً وأعضاء والشركات الراعية للبطولة.

وأشار إلى أن البطولة في نسختها الحالية، تعتبر إحدى أهم البطولات على المستوى العالمي، فهي تجمع أفضل الأساتذة الدوليين الكبار واللاعبين الدوليين وحملة الألقاب، من مختلف أنحاء العالم، وتمنح فرصة كبيرة للاعبي أندية الدولة والمنتخب للاحتكاك والاستفادة من هؤلاء اللاعبين المخضرمين.

وأضاف أن نادي الشارقة أصبح «قبلة» لكل الشطرنجيين في العالم، بفضل السمعة الجيدة التي يحظى بها على مستوى التنظيم، والخبرة التي اكتسبها من البطولات الكبرى التي نظمها سابقاً، مثل بطولات الجراند براي للرجال والسيدات، وبطولة نجوم العالم والنسخ السابقة لبطولة الماسترز.

وأضاف: ينتظر عشاق اللعبة بطولة الشارقة ماسترز سنوياً، نظراً للأسماء الكبيرة التي تشارك فيها، وقيمة جوائزها المالية العالية. بالإضافة إلى أن البطولة ستقام حضورياً. بعد فترة انقطاع طويلة وتوقف للنشاط الرياضي والشطرنجي على مستوى العالم، بسبب تفشي وباء كورونا.

وكشف رجائي السوسي الأمين العام المساعد للاتحاد العربي، أن الاتحاد وجّه الدعوة لعدد من اللاعبين العرب، من مصر والأردن والجزائر والمغرب وسوريا للمشاركة في البطولة، بهدف مساعدتهم على تطوير مستواهم الفني، ورفع تصانيفهم الدولية، مشيراً إلى أن عدد اللاعبين الدوليين المشاركين في بطولة الأساتذة لألقاب دولية وإنجازات عالمية وقارية، وعددهم 43 لاعباً ولاعبة من 30 دولة، منها عدد كبير من الدول العريقة في عالم الشطرنج، مثل روسيا وأوكرانيا وبريطانيا وأرمينيا وأذربيجان والصين والهند وفرنسا وإسبانيا والمجر وإيران ومنغوليا والنرويج والفلبين وبولندا وصربيا وأوزبكستان وجورجيا وأستراليا، بالإضافة إلى الإمارات وعدد آخر من الدول العربية والأجنبية.