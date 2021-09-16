4 مباريات في افتتاح الجولة الثانية لـ «تمهيدي الكأس»



فيصل النقبي (الفجيرة)



تنطلق غداً «الجمعة» الجولة الثانية من التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، بإقامة بأربعة لقاءات، في اليوم الأول، حيث يلتقي الرمس مع حتا، والتعاون مع مسافي، ودبا الحصن مع مصفوت وسيتي مع البطائح، في الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وتقام في اليوم الثاني، ثلاث مباريات، تجمع بين الحمرية مع الجزيرة الحمراء، والعربي مع الذيد، وجلف إف سي مع دبا الفجيرة.

ولن يشارك الفجيرة في هذه الجولة، بسبب انسحاب نادي رأس الخيمة من المسابقة، قبل انطلاقتها بأيام.

ويتصدر البطائح المجموعة الأولى، مناصفة مع التعاون بثلاث نقاط، ويتصدر دبا الفجيرة المجموعة الثانية، مناصفة مع الحمرية بثلاث نقاط، فيما يتصدر دبا الحصن مناصفة مع حتا المجموعة الثالثة، بثلاث نقاط، ويتصدر الذيد المجموعة الرابعة وله 3 نقاط.

وفي حال فوز الذيد على العربي، يتأهل مباشرة إلى الدور الثاني من التصفيات، بسبب فوزه على الفجيرة، حيث تقتصر مباريات المجموعة على ثلاث فرق فقط.