«الحسابات المبكرة» في «أقوياء اليد»



رضا سليم (دبي)

يعود دوري أقوياء اليد من جديد، بمباريات الجولة الثانية، بعدما توقف لظروف إقامة «السوبر» بين الشارقة والجزيرة، والتي فاز بها «الملك»، بجانب تجمع المنتخب على مدار يومين.

وتشهد الجولة الثانية قمة تجمع بين العين والشارقة يوم السبت المقبل بـ «صالة البنفسج»، وهي مباراة لها حسابات كثيرة، في ترتيب قمة الدوري، وستكون أشبه بنهائي البطولات، لأن حسابات النقاط بدأت مبكراً.

بدأت الجولة الأولى بقمة الشارقة وشباب الأهلي، وفاز «الملك» وأيضاً تفوق العين على النصر، وفي حالة فوز الشارقة يخطى أهم عقبتين في مسيرة الدور الأول، بينما خسارته تضع العين في المقدمة.

ويلتقي غداً «الجمعة» النصر مع مليحة، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وهي المباراة التي يبحث فيها أصحاب الأرض عن العودة والفوز الأول، بينما الضيوف يتطلعون إلى مواصلة الانتصارات، بعد الفوز الأول على الوصل الذي يستضيف الجزيرة بصالة الإمبراطور، وفاز «فخر أبوظبي» في الجولة الأولى على دبا الحصن الذي يخوض مواجهة صعبة أمام شباب الأهلي الذي يبحث هو الآخر عن العودة، بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام الشارقة.

من ناحية أخرى اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد تعديل النظام الأساسي للاتحاد، بما يتوافق مع دليل الحوكمة، بإجمال الحضور حيث ترأس الاجتماع نبيل عاشور رئيس الاتحاد وأعضاء الاتحاد، كما حضر محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد الكعبي ممثلا للهيئة العامة للرياضة.

وأكد ناصر الحمادي الأمين العام للاتحاد أن 15 من أصل 16 نادياً حضرت الجمعية العمومية، وأجمعت على التعديلات الجديدة في اللائحة، وتم اعتماد 4 تعديلات في النظام وسيتم إرسال النظام الأساسي بعد التعديل للأندية، وكان أبرز تعديل البند الخاص بالغرامات الخاصة بحضور الجمعية للعمومية حيث طلبت الأندية تخفيضها.