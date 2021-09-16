السيتي.. «الطوفان 6»



بروج (أ ف ب)

اكتفى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراته الرسمية الأولى أساسياً في صفوف فريقه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعادل مع كلوب بروج البلجيكي المتواضع 1-1، في حين حقق ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني فوزين صعبين، على ميلان الإيطالي 3-2، وعلى جاره الإنتر 1-صفر توالياً، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

في المباراة الأولى، خاض الثلاثي الرهيب ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي أول مباراة سوياً في صفوف باريس سان جيرمان، منذ انتقال الأول قادماً من برشلونة الإسباني في صفقة حرة.

وشارك ميسي أساسياً للمرة الأولى في صفوف فريق العاصمة، علماً بأنه خاض 24 دقيقة في المباراة ضد رينس عندما نزل بديلاً لنيمار في الدوري المحلي.

وخاض ميسي مباراته الـ150 في المسابقة القارية، وبات ثالث لاعب ميدان يحقق هذا الإنجاز، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو «177 وهو رقم قياسي» والإسباني تشافي «151».

وقال مدافع باريس سان جيرمان بريسنل كيمبيمبي: «إنها مسابقة دوري أبطال أوروبا، إنه المستوى العالي، ضد فريق رائع كلوب بروج، يتعين علينا الاعتراف بذلك، رغم أننا لم نقدم أفضل مستوياتنا، كسبنا نقطة، أهم شيء هو أننا لم نخسر، علينا أن نعرف كيف نحترم هذه الفرق، نحن نعرف أنه على الورق لدينا الفريق المناسب، والآن علينا أن نظهر ذلك على أرض الملعب».

وبخصوص المباراة المقبلة ضد مانشستر سيتي، قال: «سنكون قادرين على التعافي والاستعداد بشكل جيد للمباريات التالية للاستعداد بشكل جيد للمباراة أمام السيتي».

وفي المجموعة ذاتها، وعلى ملعب «الاتحاد» في مدينة مانشستر، حقق مانشستر سيتي الإنجليزي الوصيف فوزاً مثيراً على لايبزج الألماني 6-3، وخاض صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين أول مباراة له أساسياً في صفوف السيتي، بعد أن تعافى من إصابة تعرض لها في كأس أوروبا الأخيرة.

وافتتح المدافع الهولندي ناتان اكي التسجيل لـ «السيتي» مستغلاً ركلة ركنية من جاك جريليش تابعها برأسه داخل الشباك.

وضاعف السيتي تقدمه عندما انتزع دي بروين الكرة على الجهة اليمنى، وتخطى مدافعاً قبل أن يمررها عرضية ماكرة داخل المنطقة حاول الفرنسي نوردي موكييلي تشتيتها، لكنه سددها رأسية خطأ داخل مرماه.

ونجح لايبزج في تقليص الفارق، عندما رفع السويدي إميل فورسبرج الكرة باتجاه موكييلي الذي سددها رأسية باتجاه الفرنسي كريستوفر نكونكو، فتابعها برأسه داخل شباك الحارس البرازيلي ايدرسون،

ولكن السيتي سرعان ما أعاد الفارق إلى سابقه بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء انبرى لها الجزائري رياض محرز، وتلقت شباك السيتي هدفاً ثانياً بوساطة نكونكو الذي تلقى كرة متقنة من الإسباني داني أولمو فتخطى آكي وسددها داخل الشباك.

لكن جريليش أعاد الفارق إلى سابقه في أول مباراة يخوضها في هذه المسابقة، عندما سدد كرة لولبية في الزاوية البعيدة، ورفض نكونكو إلا يسجل «الهاتريك»، عندما استغل كرة أمامية من يوسف بولسن فتابعها داخل الشباك، لكن البرتغالي جواو كانسيلو سجل الهدف الخامس لسيتي بتسديدة قوية.

وأكمل لايبزج الدقائق الـ11 الأخيرة بعشرة لاعبين، إثر طرد لاعبه الإسباني أنخلينو المنتقل إليه من السيتي بالذات، وأنهى البرازيلي جابريال جيسوس المهرجان بإضافة الهدف السادس.

وعلى ملعب أنفيلد، حقق ليفربول فوزاً صعباً على ميلان 3-2 ضمن المجموعة الثانية في مباراة كان يمكن أن يحسمها في الشوط الأول، نظراً لسيطرته المطلقة وإضاعته الفرصة تلو الأخرى، قبل أن يجد نفسه متخلفاً فيه 1-2.

وأثمر ضغط ليفربول المبكر هدفاً أول عندما سار الظهير الأيمن ترنت ألكسندر أرنولد بالكرة لمسافة طويلة وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها، اصطدمت بالمدافع الإنجليزي فيكايو توموري وتحولت خطا داخل مرمى فريقه، واحتسب الحكم ركلة جزاء إثر لمسة يد من قبل الجزائري إسماعيل بن ناصر، انبرى لها المصري محمد صلاح، لكن مايك مينيان نجح في التصدي لها.

غير أن ميلان وخلافاً لمجريات اللعب نجح في تسجيل هدفين في الدقائق الثلاث الأخيرة من الشوط الأول، حيث أدرك ريبيتش التعادل، إثر تمريرة متقنة من الإيفواري فرانك كيسييه، قبل أن يمنح الإسباني إبراهيم دياز التقدم للفريق «اللومباردي»، عندما سدد البلجيكي الكسيس سيلميكرز كرة أبعدها المدافع أندي روبرتسون من خط المرمى، لكن دياز تابعها داخل الشباك، وعوض صلاح إضاعة ركلة الجزاء بإدراكه التعادل عندما كسر مصيدة التسلل، إثر تلقيه كرة من أوريجي وغمزها داخل الشباك،

ومنح «القائد» جوردان هندرسون التقدم لليفربول بتسديدة «على الطاير» من خارج المنطقة.

على ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد، تعادل أتلتيكو مدريد وبورتو سلبا ضمن المجموعة ذاتها.

وقاد البديل البرازيلي رودريجو فريقه ريال مدريد إلى خطف فوز قاتل من مضيفه الإنتر، بتسجيله الهدف الوحيد في قمة المجموعة الرابعة على ملعب «جوسيبي مياتسا» في ميلانو.

وكان ريال مدريد في طريقه إلى كسب نقطة ثمينة من الإنتر الذي كان صاحب أفضلية نسبية أغلب فترات المباراة، لكن رودريجو، بديل لوكاس فاسكيس، اقتنص هدفاً غالياً بعد هجمة منسقة قادها الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي الذي مرر كرة على طبق من ذهب إلى البديل الآخر الفرنسي إدواردو كامافينجا، فهيأها بدوره إلى رودريجو فتابعها «على الطائر» بيسراه داخل المرمى.

وقال أنشيلوتي: «كانت على الأرجح أصعب مباراة في هذه المجموعة، عانينا لتحقيق الفوز، حافظ الإنتر على وتيرة عالية جداً في الشوط الأول، وسيطرنا على الشوط الثاني بشكل أفضل، نحن الفريقان المرشحان، نعم، ونجحنا في أخذ الأفضلية».

وضمن المجموعة ذاتها، دشَّن شيريف تيراسبول المولدافي المغمور مغامرته القارية بفوز تاريخي على ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني بهدفين نظيفين سجلهما المالي أداما تراوريه والغيني مومو يانسان،

وضرب بوروسيا دورتموند الألماني وأياكس أمستردام الهولندي بقوة في بداية مشوارهما عندما تغلبا على مضيفهما بشيكتاش التركي 2-1 وسبورتينج لشبونة البرتغالي 5-1.