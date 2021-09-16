عجمان والعروبة.. «ذكريات الأولى»!

رضا سليم (دبي)



يخوض عجمان ثاني مواجهاته في «دوري أدنوك للمحترفين» بملعبه، عندما يلتقي العروبة غداً «الجمعة» في الجولة الرابعة، حيث نجح في أول مباراة باستاد راشد بن سعيد، في الفوز على النصر، وتختلف المواجهة بين الفريقين هذه المرة، لأنها الأولى بينهما في «دنيا الأضواء»، فيما يملكان تاريخاً من المواجهات في «دوري الأولى والثانية» وكأس الاتحاد، حيث التقيا في 14 مناسبة، ورجحت الكفة «البرتقالي» في 9 مباريات، والتعادل 3 مرات، ورجحت كفة العروبة في مباراتين فقط.

وتعود آخر مواجهة بين الفريقين بدوري الدرجة الأولى موسم 2017-2018، وهو آخر موسم لـ «البرتقالي» في «دوري الهواة»، وانتهت لمصلحة عجمان 3-1، وستكون المواجهة بذكريات «الدرجة الأولى».

ويدخل «البرتقالي» المواجهة بمعنويات عالية، بدافع البدايات الجيدة، بعدما حصد 4 نقاط، من فوز على النصر، والتعادل أمام اتحاد كلباء خارج ملعبه، والخسارة أمام شباب الأهلي، ويدرك المدرب الصربي جوران، أن الفوز سيدفع به إلى الأمام، وقد يدخل «المربع» ضمن «الأربعة الكبار» للمرة الأولى، كما أن الوصول إلى «النقطة السابعة» في أول 4 جولات يمثل «نقطة تحول» في مسيرة الفريق للبقاء بعيداً عن منطقة الهبوط، وهو الهدف الأساسي لـ «البركان» هذا الموسم.

ويتعامل التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة مع المباراة للخروج بأقل الخسائر خارج أرضه، بعدما حقق الفريق أول نقطة بالتعادل المفاجئ أمام شباب الأهلي، والتي تمثل دافعاً معنوياً للاعبين، بعدما تحرك من القاع إلى المركز قبل الأخير.

ويختلف الوضع بالنسبة لأجانب الفريقين، حيث «بصم» لاعبو عجمان، وقدموا مستويات جيدة، خاصة مينا وأبوبكر تراولي والتونسي فراس بالعربي والسلوفيني ميرال، وسجل الفريق 4 أهداف، واهتزت شباكه مرتين، في حين لم يكتب النيجيري إيدو مهاجم العروبة شهادة صلاحيته، ولم يسجل أي أهدافاً حتى الآن، وأيضاً المدافع الكاميروني جاك والبحريي على مدن لاعب الوسط، حيث اهتزت شباك الفريق الأخضر بـ 10 أهداف، ولم يسجل إلا هدفاً واحداً، ويعتبر أضعف دفاع، وثاني أضعف هجوم بعد الإمارات، الذي لم يسجل أي أهداف حتى الآن.