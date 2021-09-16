الوحدة يترقب قرعة «الأبطال»

محمد سيدأحمد (أبوظبي)

يترقب الوحدة قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والتي تجرى في الساعة الحادية عشرة صباح غد «الجمعة»، وتحدد منافس «العنابي» من «الغرب» من بين الثلاثي الهلال والنصر السعوديين وبيروزي الإيراني، وتستكمل باقي مباريات الغرب بالعاصمة السعودية الرياض بنظام خروج المغلوب لتحديد الفريق الذي يصعد إلى النهائي.

من جهة ثانية، يستعيد «العنابي» قائده إسماعيل مطر، ولاعبه الشاب عبد الله حمد اللذين غابا أمام الشارقة في «الأبطال» للإيقاف، أمام الوصل يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة من «دوري أدنوك للمحترفين»، ويدى الفريق مرانه الرئيسي للمباراة اليوم «الخميس»، بمشاركة جميع اللاعبين.

وأكد عبدالسلام جمعة مشرف فريق الوحدة، أن الفوز على الشارقة، والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، يمثل دفعة معنوية، في المرحلة المقبلة على صعيد «دوري أدنوك للمحترفين» ودوري الأبطال، مشيداً بالأداء القوي الذي قدمه الفريقان، رغم ظروف الطقس الصعب الذي جرت فيه المباراة، ومشيداً تحديداً بلاعبي «العنابي» على الجهد الكبير في الملعب.

وأشار أن جميع الفرق التي تأهلت في البطولة القارية قوية، والوحدة سيكون جاهزاً لأي منافس تسفر عنه القرعة، مؤكداً مواصلة مشواره الناجح في البطولة، والذهاب إلى أبعد «نقطة ممكنة».

وقال: الآن طوينا صفحة دور الـ16 من البطولة القارية، والتركيز كله على مباراة الوصل في الدوري، التي نأمل أن نعود منها بـ «العلامة الكاملة»، خاصة في ظل الحالة المعنوية العالية بعد التأهل، ندرك أن المباراة لن تكون سهلة، خاصة أن الوصل يلعب على ملعبه، ولديه الدافع لتحقيق نتيجة إيجابية، لكن ثقتنا كبيرة في فريقنا وقدرتها على العودة بقوة، عقب التعادل في الجولة الماضية، وهدفنا في المرحلة المقبلة عدم التفريط في النقاط، تنظرنا مواجهات صعبة في الجولات الثلاث المقبلة، إلا أن الفريق على قدر التحدي، ويستطيع أن يحقق ما نريده منها.

وأضاف: هناك بعض حالات الاجتهاد، بعد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون أمام الشارقة، ولا توجد إصابات، وفي كل الأحوال لدينا العناصر القادرة على تقديم المطلوب، والجهاز الفني يملك الرؤية التي تمكن «أصحاب السعادة» من الخروج بنتيجة إيجابية في اللقاء.