«المحظوط».. سلاح أنشيلوتي الجديد!



أنور إبراهيم (القاهرة)



رغم أن الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا «الوافد الجديد» إلى ريال مدريد، قادماً من رين، لم يتجاوز عمره 18 عاماً، إلا أنه نجح في أول لمسة للكرة مع «الملكي»، في تقديم أوراق اعتماده، بالهدف الذي سجله، بمجرد نزوله في بداية الأسبوع، في مباراة سيلتا فيجو بالدوري الإسباني «الليجا» 5-2، ثم ها هو يؤكد جدارته مجدداً بالتمريرة الحاسمة التي قدمها إلى زميله البرازيلي رودريجو على «طبق من ذهب»، ليحرز منها هدف الفوز على إنتر ميلان في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بدوري الإبطال «الشامبيونزليج» 1- صفر، على ملعب هذا الفريق الإيطالي.

وفي تقرير لصحيفة «ليكيب» عن هذا النجم الشاب الذي استدعاه ديدييه ديشامب، من قبل إلى قائمة منتخب «الديوك»، قالت: هكذا يعيش كامافينجا بدايات حلمه مع «الملكي»، ولم يتردد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني في إشراكه في المباريات، ونزل بديلاً في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة، ونجح في صنع الفارق بتمريرته الحاسمة التي أحرز منها البرازيلي رودريجو هدف الفوز في الدقيقة 89، وهو أيضاً اللاعب الذي بدأ الهجمة من أولها ليصنع في نهاية المطاف هذا الفوز.

كامافينجا انتقل إلى ريال مدريد في آخر يوم في «الميركاتو الصيفي» الأخير، مقابل 30 مليون يورو بخلاف المكافآت، وكتب هذا النجم الفرنسي الواعد عبر حسابه على «تويتر» يقول: فوز متأخر، ولكن ياله من رائع.

وفي مقابلة سريعة مع مراسل موقع «جول الفرنسي» بنسخته الفرنسية، قال كامافينجا: قبل أن أدخل المباراة، قال لي أنشيلوتي إن هناك الكثير من المساحات الخالية، وطلب مني استغلالها جيداً، لكي أصنع الفارق، وبالفعل صنعنا الفارق، ولكن بعد معاناة كبيرة في المباراة خارج الديار.

وأضاف كامافينجا: لم نصنع الكثير من الفرص، ولكن ما دامت النتيجة صفر- صفر، فإن الأمل يظل موجوداً لإحراز هدف، وبمجرد أن لاحت هذه الفرصة، انتهزناها.

وعندما سأله المراسل عن مفاتيح هذا النجاح الذي تحقق فور نزوله، أجاب بتلقائية وبساطة معروفة عنه، وقال: تقصد السر وراء هذا النجاح؟ إنه العمل وليس شيء سوى العمل والاجتهاد، وقالوا لي من قبل إنني «محظوظ» ونجمي عالٍ، ولكن العمل اليومي الشاق هو المفيد والذي يجب أخذه في الاعتبار.

وهكذا يستطيع أنشيلوتي الاعتماد على هذا اللاعب الشاب كـ «سلاح جديد» يمنحه الفرصة في الوقت المناسب من كل مباراة ليصنع له الفارق، ولكي يزيد له دقائق لعبه حتى يثبت أقدامه في الفريق كعنصر أساسي، غير أن المدير الفني الإيطالي قال للصحفيين تعليقاً على هذا الكلام: ينبغي أن أصبر عليه، إنه يملك الكثير من المهارة والموهبة ولكن يجب أن يقوم بتحسين الجانب الدفاعي في لعبه.