لابورتا إلى كومان.. «إنذار نهائي» بعد «نفاد الصبر»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



بدأ صبر إدارة برشلونة على الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق، ينفد، بعد الهزيمة المهينة الجديدة «صفر-3» من بايرن ميونيخ الألماني، في الجولة الأولى، لمرحلة المجموعات، بدوري الأبطال «الشامبيونزليج».

وبعد أن كان الكثيرون يعتقدون أن كومان باقٍ مع «البارسا» على الأقل حتى نهاية الموسم، تفيد الشواهد كلها أن خوان لابورتا رئيس النادي «الكتالوني» ربما يتخلص منه قبل نهاية أكتوبر المقبل، إذا لم ينجح في إصلاح حال الفريق الذي فقد بريقه ومكانته.

وأبدى لابورتا خيبة أمله الشديدة، فيما يتعلق بأداء الفريق أمام النادي «البافاري»، ولم يعد يعتقد في قدرة هذا المدرب الهولندي على قيادة الفريق نحو القمة.

وبعيداً عن المباراة الكارثية، أبدى لابورتا غضبه بسبب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها كومان للصحافة الهولندية، والتي قال فيها إن رئيسه الأعلى «يقصد لابورتا» لا يحترم دوره واختياراته كمدير فني.

وأضاف كومان: كانت علاقتي تحسنت مع لابورتا في الآونة الأخيرة، غير أنه خرج في الأسبوع الماضي بتصريحات سلبية تجاهي، وقال ما معناه إن المدرب لا يملك جميع السلطات على الفريق.

وهكذا، انتهت علاقة الثقة بين الرجلين، ويبدو أن كومان هو الذي سيدفع الثمن، على حد قول صحيفة سبورت «الكتالونية»، التي أشارت إلى أن أمام الهولندي 3 مباريات فقط، لكي يثبت خلالها أنه يستحق الاستمرار في تحمل مسؤولية الفريق، وإلا سيجد الباب مفتوحاً أمام رحيله عما قريب.

ويواجه برشلونة خلال المباريات الثلاث القادمة، أندية غرناطة وقادش وليفانتي على التوالي، في الدوري الإسباني «الليجا»، وهى مباريات في متناول «البارسا»، ولكنه سيلعب بعدها أمام بنفيكا البرتغالي في الجولة الثانية للمرحلة الأولى لدوري الأبطال، ثم يواجه أتلتيكو مدريد في «الليجا».

يذكر أن كومان وصل إلى برشلونة في «صيف 2020»، خلفاً للمدرب كيكي سيتين الذي تمت إقالته، وما حققه المدير الفني السابق للمنتخب الهولندي يعتبر محصلة ضعيفة ومتواضعة، بالنسبة لفريق بحجم وثقل برشلونة، وإن كان يحسب له أنه قاد الفريق إلى الفوز بكأس الملك خلال مايو الماضي، في ظل ظروف اقتصادية ومالية معقدة.