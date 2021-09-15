دورتموند يضرب بشيكتاش بثنائية بيلينجهام وهالاند



إسطنبول (أ ف ب)

ضرب بروسيا دورتموند الألماني بقوة في بداية مشواره في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بتغلبه على مضيفه بشيكتاش التركي بثنائية لاعبيه الواعدين الإنجليزي جود بيلينجهام والنروجي إيرلينج هالاند الأربعاء في إسطنبول، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

وفرض بلينجهام نفسه نجما للمباراة بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 20 وصناعته الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لهالاند الذي واصل هوايته التهديفية في مسابقته المفضلة.

وسجل المدافع الإسباني فرانشيسكو مونتيريو هدف الشرف لأصحاب الأرض (90+4).

وأصبح بيلينجهام «18 عامًا و78 يوماً» أصغر لاعب يسجل على الإطلاق في مباراتين متتاليتين في دوري أبطال أوروبا، متجاوزًا الفرنسي كيليان مبابي «18 عامًا و85 يوماً في مارس 2017». في المقابل، سجل هالاند هدفه الـ21 هدفاً في 17 مباراة في المسابقة القارية العريقة، في أقل عدد مباريات احتاجها لاعب للوصول إلى هذا المجموع في المسابقة.

وكان هالاند خطف الأنظار الموسم الماضي، عندما أصبح أصغر لاعب يصل إلى حاجز 20 هدفاً في المسابقة القارية الأولى، في أقل عدد من المباريات «14».

وبحسب موقع "أوبتا" للإحصاءات الرياضية يسجل هالاند معدل هدف واحد في كل 63 دقيقة في المسابقة القارية العريقة، وهي أفضل نسبة أهداف في الدقيقة بين جميع اللاعبين الذين لديهم 20 هدفًا على الأقل في المسابقة. ورفع هالاند غلته التهديفية هذا الموسم إلى 14 هدفاً لمنتخب بلاده ودورتموند. وهو الفوز الثالث لدورتموند على بشيكتاش في ثلاث مواجهات بينهما قارياً، بعدما تغلب عليه مرتين في الدور الأول في مسابقة كأس الكؤوس الأوروبية عام 1989: 1-صفر في إسطنبول ذهاباً و2-1 إياباً في دورتموند.

ونجح بروسيا دورتموند في هز شباك بشيكتاش من هجمة منسقة وتمريرة عرضية من المدافع الأيمن الدولي البلجيكي توما مونييه، هيأها بلينجهام داخل المنطقة فهيأها لنفسه على صدره وسددها من مسافة قريبة وزاوية صعبة بين ساقي الحارس إرسين ديستان أوجولو (20).

وعزز هالاند بروسيا دورتموند في الدقيقة الثالثة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عندما استغل مجهوداً فردياً رائعاً لبيلينجهام، الذي تلقى كرة من البرتغالي رافايل جيريرو فتوغل داخل المنطقة وتلاعب بالدفاع التركي، قبل أن يهيأها للدولي النروجي فتابعها بيسراه داخل المرمى الخالي (45+3).

وانتظر بشيكتاش الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لتسجيل هدف الشرف عبر البديل مونتيرو بضربة رأسية قوية من مسافة قريبة، إثر ركلة حرة جانبية انبرى لها الاختصاصي بيانيتش.