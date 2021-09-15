«الهيئة» تعلن مستجدات المشاركة في «احتفالات الخمسين»

دبي (وام)

تعقد الهيئة العامة للرياضة مؤتمراً صحفياً في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، بقاعة بني ياس في فندق جراند حياة دبي، للإعلان عن آخر مستجدات استعداداتها للمشاركة في احتفالات الدولة بعام الخمسين، من خلال معرض«رياضة الإمارات في 50 عاماً».

وستكشف الهيئة عن تعاونها مع الأرشيف الوطني في التجهيز لافتتاح أجنحة قيمة بالمعرض الذي سيقام في مركز دبي العالمي تزامناً مع احتفالات الدولة بيومها الوطني.

وسيحضر المؤتمر كلا من الدكتور عبدالله محمد الريسي مدير عام الأرشيف الوطني، وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، بالإضافة إلى العديد من القيادات الرياضية وصناع القرار الرياضي بالدولة.