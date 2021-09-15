اتفاقية تعاون بين «الدراجات» و«القدرة للخدمات الرياضية»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع اتحاد الإمارات للدراجات اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة «القدرة للخدمات الرياضية»، بموجبها تتولى الشركة كافة الجوانب الإلكترونية الخاصة بالاتحاد، والإشراف على كافة السباقات، من حيث تسجيل المتسابقين ورصد النتائج إلكترونياً في زمن قياسي، كما تتولى الشركة كافة المهام المعلوماتية، التي تضمن سلامة ودقة النتائج والمعلومات، هذا بجانب القيام بالمهام الترويجية للاتحاد وكافة سباقاته على مدار الموسم..

وجرت مراسم التوقيع بالمقر المؤقت للاتحاد بحضور منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد، وياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد.

ومن جانب شركة القدرة للخدمات الرياضية محمد الكمالي رئيس الشركة، وبدر الزرعوني نائب الرئيس وعمر سليمان عضو مجلس الإدارة.