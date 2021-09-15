دوري أدنوك للمحترفين: «المسافات القريبة» تشعل انطلاقة «الجولة الرابعة»

معتصم عبدالله (دبي)

تعود مباريات «دوري أدنوك للمحترفين» إلى الواجهة سريعاً، مع انطلاقة الجولة الرابعة، والتي تُقام على مدار ثلاثة أيام، حيث تنطلق اليوم بمباراتي الظفرة مع بني ياس، والنصر مع خورفكان، فيما يلعب مساء غد عجمان مع العروبة، والجزيرة مع الإمارات، والعين مع اتحاد كلباء، على أن تختتم السبت المقبل بقمتي الوصل مع الوحدة، وشباب الأهلي مع الشارقة.

وتشعل «المسافات القريبة» انطلاقة الجولة اليوم بمباراتي الظفرة التاسع برصيد 3 نقاط، أمام ضيفه بني ياس صاحب المركز الـ 12 برصيد «نقطة»، على ملعب حمدان بن زايد في منطقة الظفرة، ويبحث الفريقان عن «الفوز الأول» في الملعب، بعد حصد «الفارس» ثلاث نقاط في الجولة الماضية، بقرار لجنة الانضباط، فيما اكتفى «السماوي» بنقطة التعادل، في الجولة الثانية أمام مضيفه الوحدة 1-1.

ويخوض النصر وضيفه خورفكان حواراً مماثلاً على ملعب الأول باستاد آل مكتوم، حيث يحتل «العميد» المركز الثامن برصيد 3 نقاط، من فوز وحيد في الجولة الثانية أمام العروبة 5-0، فيما يحتل «النسور» المركز الـ 11 برصيد نقطتين، من تعادلين على التوالي أمام الوصل 1-1، والوحدة 0-0.