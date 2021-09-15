الظفرة وبني ياس.. «البحث عن الذات»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يرفع الظفرة وبني ياس شعار «استعادة الثقة»، وحصد الفوز في لقاء اليوم بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، ويدخل «الفارس» المباراة بمعنويات عالية، بعد أن منحته لجنة الانضباط نقاط مباراته مع الإمارات في الجولة الماضية، والتي انتهت بالتعادل 1-1»، على خلفية إشراك «الصقور» لاعب أجنبي زائد عن العدد المسموح به، ليصبح رصيد الفريق 3 نقاط، بعد الخسارة في أول جولتين.

أما «السماوي» وصيف النسخة السابقة، فما زال يعاني على صعيد النتائج، ولم يحصد إلا نقطة واحدة، لذلك يأمل في العودة من بوابة الظفرة بالذات الذي يتفوق عليه في المواجهات التاريخية بـ12 انتصاراً، مقابل 4 فقط، إلا أن صاحب الأرض يدرك جيداً أهمية الفوز على ملعبه، ورد الاعتبار لضيفه الذي تفوّق عليه في آخر مواجهة بينهما، وعلى ملعب «الفارس» بالذات، بخماسية نظيفة هي الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين خلال «عصر الاحتراف».