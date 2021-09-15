النصر وخورفكان.. «الاتجاه الواحد»

دبي (الاتحاد)

لا تعرف لقاءات النصر وخورفكان غير «اتجاه الفوز»، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الرابعة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما تبادل الفريقان الفوز في المباريات الأربع السابقة في دوري المحترفين، بفوز «العميد» في ثلاث مباريات، مقابل انتصار وحيد لـ «النسور» 5-2 موسم 2008- 2009، في الوقت الذي غابت فيه نتيجة التعادل.

وتنطوي المباراة المرتقبة على أهمية خاصة للفريقين، في ظل رغبة «العميد» مصالحة جماهيره مجدداً، بتحقيق الفوز الثاني على ملعبه، بعد الأول أمام العروبة 5-0، في الجولة الثانية، في الوقت الذي يطارد فيه «النسور» الفوز الأول في الدوري، مدفوعاً بمعنويات نقطتي التعادل في الجولتين الماضيتين.

وسيكون غياب ريان مينديز «جناح» النصر الذي يعاني الإرهاق، بعد المشاركة الدولية مع الرأس الأخضر، في تصفيات «مونديال 2022» الأبرز عن تشكيلة «العميد».