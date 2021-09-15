نادال يدخل فترة التعافي «الصعبة»

مدريد (أ ف ب)

اعترف نجم التنس الإسباني رافايل نادال، بأنه يواجه فترة تعافي «صعبة» و«موجعة» من إصابة في ساقه، أجبرته على الانسحاب من بطولتي ويمبلدون الإنجليزية وفلاشينج ميدوز الأميركية، ودورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وأنهى نادال موسمه بشكل رسمي في أغسطس بداعي الإصابة، وأشار خلال تقديم فيلم وثائقي عن أكاديمية التنس التي يملكها، إلى أنه لا يزال يعاني أوجاعاً في ساقه.

وأكد نادال أنه يواجه فترة ستكون «صعبة وموجعة، لكن يتعين عليّ أن أمر فيها لكي أكافح لما أريد أن أكون عليه في المستقبل». وكان نادال صاحب 20 لقباً كبيراً (رقم قياسي يتقاسمه مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر)، نشر صورة له السبت على حسابه على إنستجرام حاملاً عكازين ورباطاً حول ساقه اليسرى، مشيراً إلى أنه يتواجد حالياً في برشلونة، من أجل تلقي العلاج في ساقي التي تحتاج إلى بضعة أيام راحة، ثم أسابيع عدة بعيداً عن الملاعب.

وخاض نادال آخر مبارياته هذا العام في دورة واشنطن مطلع أغسطس الماضي، عندما خسر أمام الجنوب أفريقي لويد هاريس.

وكان نادال «34 عاماً» يعاني من الإصابة منذ خروجه من الدور نصف النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة إحدى البطولات الأربع الكبرى في يونيو الماضي، واكتفى بالمشاركة في دورة واحدة بعدها.