بيليه يغادر العناية المركزة

ساو باولو (أ ف ب)

غادر أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه «80 عاماً»، وحدة العناية المركزة في مستشفى ساو باولو، حيث يعالج، بعد إزالة ورم في القولون، بحسب ما جاء في التقرير الطبي الأخير.

وأوضح مستشفى ألبرت أينشتاين، حيث أدخل «الملك» بيليه في 31 أغسطس «يمر المريض إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو بحالة سريرية جيدة، وقد غادر وحدة العلاج المكثف، سيتابع تعافيه في غرفة».

وكانت كيلي ناسيمنتو نجلة بطل العالم ثلاث مرات «1958 و1962 و1970» أعلنت استعداد والدها لمغادرة وحدة العناية، وقالت على حسابها في «إنستجرام»: «إنه يتعافى بشكل جيد من العملية، لا يعاني من الألم».