نفاد تذاكر «يو أف سي 267» يعكس جاهزية أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الجهة المنظمة لفعاليات «أسبوع أبوظبي للتحدي» نفاد تذاكر بطولة يو أف سي 267: بلاهوفيتش ضد تيكسيرا في وقتٍ قياسي لم يتجاوز أسبوعين، وهو ما يؤكد مجدداً المكانة الرائدة للعاصمة الإماراتية كوجهة مفضلة لاستضافة أبرز الفعاليات العالمية في بيئة صحية وآمنة، ويعكس الإقبال المتزايد على منافسات «يو أف سي» في المنطقة.

ونظراً للطلب الكبير على تذاكر البطولة، قد تتاح خلال الأيام المقبلة فرصة إضافية لحضور الفعاليات مباشرة يوم 30 أكتوبر، في حلبة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس ومتابعة النزالين الرئيسيين، على لقب بطولة العالم في فئتي وزن مختلفتين.

وتدرس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، التي تنظم «أسبوع أبوظبي للتحدي»، بالتنسيق مع الاتحاد أرينا والشركاء والجهات المعنية، إمكانية طرح المزيد من التذاكر، مع الالتزام بمتطلبات الطاقة الاستيعابية لحضور الجمهور في الفعاليات الحية التي حددتها لجنة إدارة الطوارئ والأزمات الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي. وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في هذا السياق في وقتٍ لاحق.

ويستطيع جمهور «يو أف سي» ومشجعو الرياضة حول العالم تسجيل اهتمامهم بحضور البطولة عبر الموقع السياحي الرسمي visitabudhabi.ae، لتسلم تنبيهات فورية عند طرح المزيد من التذاكر.

وتشكل بطولة يو إف سي 267: بلاهوفيتش ضد تيكسيرا الفعالية الرئيسية ضمن «أسبوع أبوظبي للتحدّي» الذي يتضمن باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية في مواقع عدّة في مختلف أنحاء العاصمة الإماراتية، بما في ذلك فعاليات المشجعين وعروض اللياقة البدنية.

وتعكس مبيعات التذاكر في وقتٍ قياسي لم يتجاوز أسبوعين مدى ثقة الجمهور بمعايير الصحة والسلامة المعتمدة في أبوظبي التي تصدرت قائمة المدن الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لمؤشر المدن الآمنة الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجموعة إيكونوميست.

فاطمة البلوشي

من جانبها، أكدت فاطمة البلوشي، نائب مدير مكتب الفعاليات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن الإعلان عن انطلاق النسخة الثانية من أسبوع أبوظبي للتحدّي يأتي في وقت مثالي، يتحوّل فيه التركيز العالمي نحو مرحلة ما بعد الجائحة.

وقالت: المهرجان بما يحتضنه من أنشطة ترفيهية وفعاليات مميّزة على مدار أسبوع كامل يوفر فرصةً فريدة لعشاق «يو أف سي» ومحبي الفعاليات الحية من سكان الإمارات وزوّارها لعيش تجارب غير مسبوقة في بيئة آمنة تلتزم بأعلى إجراءات الصحّة والسلامة.