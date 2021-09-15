مربط دبي يجهز لمزاد «إكسبو 2020»





دبي (الاتحاد)

أعلن مربط دبي للخيول العربية، إقامة مزاد خاص بإنتاجه المحلي خلال الأيام الأولى من انطلاق فعاليات معرض «إكسبو 2020» الشهر المقبل.

ويقام المزاد على الميدان العشبي لمربط دبي يوم 9 أكتوبر، ليكون موعداً عالمياً جديداً لعرض جديد إنتاج المربط من أجمل الخيول العربية الأصيلة، التي اشتهر المربط بجودتها وإنجازاتها القياسية، التي جعلت منه الأفضل في العالم، والأكثر إقبالاً في السنوات الأخيرة من المرابط العالمية، بفضل التقدم الكبير لإنتاجه في تطوير دماء خيولها وتحقيق نتائج ذهبية في البطولات الدولية.

ويعتزم مربط دبي عرض مجموعة من أجود خيول إنتاجه الجديد مع عددٍ من الخيول ذات السجلات الناصعة في البطولات الدولية، وذلك من أجل منح مناسبة «إكسبو 2020» ما تستحقه من خصوصية عالمية تترجم مكانة العلامة النوعية لدبي والإمارات بوصفها سوقاً عالمية للتميز والجودة، وتمكين عشاق الخيل العربي من مرابط العالم من الفائدة المرجوة بالمناسبة كفرصة سانحة ومجدية وتاريخية.

أكد المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، أن مزاد «إكسبو 2020» للخيول العربية يقام استثناء لثاني مرة هذا العام، بعد المزاد السنوي الذي أقيم في شهر مارس، وذلك تجاوبا مع الأهمية القصوى للحدث العالمي «إكسبو 2020»، الذي سينطلق في أكتوبر المقبل.

وقال التوحيدي: مزاد «إكسبو 2020» حدث عالمي كبير وفرصة تاريخية. ومربط دبي معني بالمساهمة من زاوية اختصاصه، نحن نعلم أن كل المعنيين بتطوير مجالات نشاطاتهم سيكونون في الموعد، ومن حق المهتمين بالخيل العربية الأصيلة وتطوير إنتاجهم، الإستفادة من إمكانيات الجودة العالمية التي يتيحها مربط دبي بالمناسبة. ونحن سنكون في الموعد بما يليق به من تقديم الأجمل والأفضل والأجدى لأهل الخيل العربية.