دبي لسباق الخيل يعلن تفاصيل موسم سباقات ميدان العالمي





دبي (وام)

كشف نادي دبي لسباق الخيل عن تفاصيل موسم سباقات مضمار «ميدان»، الذي ينطلق في الرابع من نوفمبر 2021، بإجمالي جوائز مالية تزيد على 40 مليون دولار، لجميع السباقات التي ستقام على المضمار العالمي، مع رفع قيمة الجوائز المالية، بالإضافة إلى استحداث عدد من السباقات الجديدة.

وتقدم الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لدعم سموه المتواصل لسباقات الخيل، ومتابعة سموه الدائمة وتوجيهاته السديدة، والتي كان لها الفضل دائماً في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات في مصاف الدول صاحبة الرصيد الكبير من الإنجازات والنجاحات والتأثير الإيجابي الواضح في عالم رياضات الخيل.

وقال الشيخ راشد: رؤية فارس العرب الثاقبة وشغف سموه بالفروسية وسباقات الخيل أوصلتنا إلى العالمية، إذ أصبح كافة المُلّاك والمدربين والفرسان من كل دول العالم حريصين كل الحرص على المشاركة في سباقاتنا وبصورة دورية.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل أن استحداث سباقات جديدة، جاء ليعطي زخماً أقوى لسباقاتنا المحلية والعالمية، في حين تأتي تلك الإضافات المهمة كمصدر دعم جديد لمساعي النادي المستمرة، للحفاظ على المكانة الرفيعة لدبي ودولة الإمارات في عالم سباقات الخيل.

وأوضح الشيخ راشد بن دلموك أن السباقات الجديدة ستكون ذات مستوى عالمي، وتلبي متطلبات كافة الملاك والمدربين والفرسان، الذين نعتبرهم شركاءنا في إنجاح الموسم الذي يترقبه الجميع، حيث تم حشد كافة المعطيات اللازمة لضمان مشاركة آمنة وسهلة للجميع، معرباً على تطلعاته لموسم جديد حافل بالقوة والإثارة، وتمنى التوفيق لفريق العمل ولجميع المشاركين في السباقات ضمن الموسم الجديد.

وسيحافظ سباق «كأس دبي العالمي» برعاية «طيران الإمارات» على جائزته الماليّة البالغة 12 مليون دولار، بالإضافة إلى زيادة الجائزة المالية لشوط «لونجين دبي شيما كلاسيك» برعاية «لونجين» لترتفع قيمتها إلى 6 ملايين دولار، فيما سيصل إجمالي الجائزة المالية لشوط «دبي تيرف» برعاية «موانئ دبي العالمية» إلى 5 ملايين دولار. ­وكان قد تم الكشف الأسبوع الماضي عن زيادة جوائز أمسية النسخة 26 لكأس دبي العالمي، التي ستقام يوم 26 مارس 2022، ليرتفع إجماليها إلى 30.5 مليون دولار.

كما تضم أجندة السباقات المحلية لمضمار «ميدان» 13 سباقاً، فيما سينطلق كرنفال كأس دبي العالمي يوم 13 يناير القادم، الذي يضم 8 سباقات قوية ومثيرة، تُختتم بأمسية «سوبر ساترداي» التي ستقام في الخامس من مارس 2022، فيما تبلغ القيمة المالية الإجمالية لسباقات الكرنفال 7 ملايين و490 ألف دولار أميركي.

ومن السباقات الجديدة للموسم المقبل، سباق «رأس الخور» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، وجائزته 300 ألف دولار، وسوف ينضم إلى أشواط أمسية «سوبر ساترداي». وسيشهد كرنفال كأس دبي العالمي إطلاق سلسلة سباقات «جميرا» التي تضم «تحضيري - جميرا كلاسيك» لمسافة 1400 متر 150 ألف دولار، و«تحضيري - ديربي جميرا» لمسافة 1800 متر نحو 75 ألف دولار، و«جميرا كلاسيك» لمسافة 1600 متر 150 ألف دولار، و«ديربي جميرا» لمسافة 2000 متر 200 ألف دولار، بالإضافة إلى زيادة قيمة الجوائز المالية لكل من «2000 جينيز الإماراتي»، و«سباق البستكية»، و«ديربي الإمارات» الذي يُقام في أمسية كأس دبي العالمي.