ريبروف: طوينا صفحة الانتصارات وتركيزنا على القادم





معتز الشامي (دبي)

أبدى الأوكراني، سيرجي ريبيروف، المدير الفني لنادي العين، سعادته بحصد لقب المدرب الأفضل في شهر أغسطس الماضي، ضمن الجوائز الشهرية التي تنظمها رابطة المحترفين الإماراتية.

وقال: لا أعرف كيف أعبر لكم عن شعوري، فلقد لعبت مباراتين فقط حتى الآن وفزت بالجائزة، وبالتأكيد تغمرني السعادة بالدعم الذي أحظى به هنا من جمهور العين وإدارة النادي، ويسرني كذلك الفوز بأي لقب وأنا مع النادي.

وعلى الجانب الأخر وفيما يتعلق باستعدادات فريقه لمواجهة اتحاد كلباء، قال: التحضيرات مضت بالصورة المعتادة لأي مواجهة رسمية، لقد اجتمعت باللاعبين وأكدت عليهم بضرورة طي صفحة انتصاراتنا السابقة، والتركيز على مباراتنا القادمة، والمؤكد أن سقف الطموحات مرتفع لدى الجميع، وفي اعتقادي أن المنافس لا يستحق حصد نقطتين فقط، قياساً بمردوده خلال الجولات الثلاث الماضية فهو فريق جيد، ونحن مطالبون باللعب أمامه بتركيز وجدية.

وحول الغيابات المتوقعة عن مواجهة بعد غدٍ، قال: دائماً تسألونني عن الغيابات، وحتى اللحظة لا توجد لدينا أي غيابات وأمامنا 48 ساعة، وأتمنى أن يكون الجميع في درجة الجاهزية المطلوبة بمن فيهم الدوليين، الذين دفعنا ببعضهم في المباراة الماضية أمام بني ياس رغم أنهم كانوا يعانون وقتها من الإرهاق بسبب السفر لساعات طويلة ولكنهم يدركون جيداً أهميتهم بالنسبة للفريق.