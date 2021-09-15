برشلونة يداوي الجراح بالصبر



برشلونة(رويترز)

طالب جوان لابورتا رئيس برشلونة، جماهير النادي بالصبر بعد الهزيمة الثقيلة على أرضه 3- صفر من بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مضيفاً أنه توقع بداية صعبة للموسم.

وقال لابورتا في فيديو عبر حسابه بـ«تويتر»: أنا محبط ومنزعج بنفس القدر مثلكم وأود أن أقول إن ما يحدث كان من المواقف التي توقعناها وأطالبكم بالصبر وبالاستمرار في تشجيع نادينا.

واختير لابورتا رئيساً للنادي الكتالوني للمرة الثانية في مارس بأغلبية ضخمة، عقب استقالة جوسيب ماريا بارتوميو العام الماضي لتجنب اقتراع بسحب الثقة.

لكن لابورتا واجه بداية صعبة لفترته، إذ أنهى برشلونة الموسم الماضي في المركز الثالث بدوري الدرجة الأولى الإسباني، كما غادر الهداف التاريخي ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان في انتقال مجاني، رغم أن رئيس برشلونة تعهد بشكل متكرر ببقاء النجم الأرجنتيني.

وشكلت هزيمة الأمس من بايرن ضربة جديدة لبرشلونة، رغم أن المدرب رونالد كومان والمدافع جيرار بيكيه لم يظهرا اندهاشاً بعد الهزيمة. وأشار لابورتا في مرات عديدة إلى الأزمة المالية لبرشلونة، وكشف الشهر الماضي أن ديون النادي تبلغ 1.35 مليار يورو.

لكنه تعهد بأن ينهض النادي مجدداً خلال وقت قريب.

وتابع: أطلب منكم الثقة بنا، الأشخاص الذين يديرون النادي، نحتاج إلى ثقتكم وصبركم وعدم التشكيك في أننا سنتخطى هذا الموقف. من ناحية أخرى، واصلت لعنة الإصابات مطاردتها لفريق برشلونة الإسباني، الذي قرر استبعاد ظهيره الأيسر المخضرم جوردي ألبا، ولاعب الوسط الشاب بيدري، بسبب معاناتهما من الإصابة خلال الخسارة أمام ضيفه بايرن ميونيخ.

وخرج ألبا في الدقيقة 74 من عمر المباراة بسبب إصابة في أوتار الركبة، بينما شارك بيدري في المباراة بأكملها، عقب عودته للملاعب بعد حصوله على فترة راحة استمرت ثلاثة أسابيع.

وأعلن برشلونة على موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، أن بيدري يعاني مشكلة في الفخذ، وانضم إلى ألبا في غرفة العلاج قبل مواجهة غرناطة في الدوري الإسباني يوم الاثنين المقبل.

ولم يكشف برشلونة النقاب عن موعد عودة هذين اللاعبين إلى الملاعب. وجاءت إصابة بيدري وألبا قبل فترة مزدحمة بالمباريات لبرشلونة، الذي يستعد لخوض 5 لقاءات في غضون أسبوعين، من بينها مواجهة كبيرة أمام أتلتيكو مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني، مطلع الشهر المقبل.

من المتوقع أن يغيب المهاجم الدنماركي مارتن برايثويت عن بقية مباريات برشلونة في 2021، بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة، في حين أن زملاءه المهاجمين سيرخيو أجويرو وعثمان ديمبيلي وأنسو فاتي بعيدون عن الملاعب.