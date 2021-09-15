جوران: عجمان يسعى لإمتاع جماهير "البرتقالي"

رضا سليم (دبي)

أكد الصربي جوران مدرب عجمان، خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة العروبة في الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين، ثقته في قدرة لاعبي فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية أمام العروبة، الذي قدم مستوى متميز أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية.

وقال: المواجهة ليست سهلة ونحترم جميع الفرق والمباراة على ملعبنا، ونسعى لحصد النقاط والمنافس يتمتع بقوة في الدفاع والهجمات المرتدة وعلينا الحذر.

وتابع: عملنا بعد الجولة الثالثة على إصلاح الأخطاء التي حدثت في مواجهة اتحاد كلباء، وليس لدينا غيابات باستثناء وليد اليماحي وسنرى قبل المباراة إمكانية اللحاق بالفريق من عدمه.

وأضاف: أنا راض عن الأداء بعد 3 جولات، والنتائج والمستوى الذي يقدمه الفريق في الدوري حتى الآن، ونسعى لتطوير الفريق من مباراة أخرى، وأثق أن فريقي قادر على تقديم كرة قدم جيدة يستمتع بها الجمهور.

ونوه إلى أن تغير خطة اللعب والتحول من الدفاع للهجوم يعتمد على أداء الفريق المنافس وشكل المباراة، قائلاً: لقد لعبنا أمام اتحاد كلباء بطريقة الاستحواذ على الكرة، ولكن أمام النصر لعبنا بشكل مختلف وفي النهاية الأداء والنتيجة في نهاية المباراة.

وأشار إلى أن العروبة تطور كثيراً ومدربه غير طريقة اللعب أمام شباب الأهلي عن أول مباراتين، وما قدمه الفريق ليس طفرة لأنهم كانوا منظمين أمام المنافس، وأتوقع أن يظهر الفريق بمستوى جيد.

وقال السلوفيني ميرال مدافع الفريق: المباراة لن تكون سهلة وتحضيرنا لها كان جيداً، ولا يوجد مباراة سهلة في كرة القدم ولكننا أثق في قدرات فريقي، وأن يكون عجمان رقماً صعباً في المباراة.