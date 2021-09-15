الهلال إلى دور الثمانية بـ «أرقام تاريخية»



سلطان آل علي (دبي)



تأهل الهلال السعودي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، عقب فوزه المستحق على استقلال طهران 2-0، وهي المرة الثامنة التي يصعد فيها «الأزرق» إلى دور الثمانية في تاريخه، ليعادل الرقم الأعلى والتاريخي على مستوى غرب آسيا لفريق الاتحاد السعودي، والذي بلغ ربع النهائي 8 مرات كذلك.

وبدأت رحلة الهلال بالوصول إلى ربع النهائي منذ 2007، عندها واجه الوحدة الإماراتي في أول مشاركة تاريخية لـ «الأزرق» في دور الثمانية.

وحضر الهلال في نسختي 2010 و2012، قبل أن يحقق التأهل في نسختين متتاليتين 2014 و2015 وبعدها 2017 و2019 التي حقق بها لقبه المنتظر، وفي «النسخة2021» يسجل الفريق حضوره الثامن تاريخياً.

وعلى صعيد اللاعبين، سجل المهاجم الكبير بافيتيمبي جوميز هدفه رقم 18 بقميص الهلال في المسابقة «مع احتساب أهداف 2020»، ليعادل بذلك رقم ياسر القحطاني، ويصبح الهداف التاريخي للهلال في أبطال آسيا.

والجدير بالذكر أن جوميز سجل أهدافه الـ18 في 24 مباراة، بينما سجلها القحطاني في 66 مباراة، ليضيف الأسد الفرنسي لقباً فردياً جديداً إلى سجلاته الحافلة مع الهلال.

ولا يمكن أن نتجاهل الهداف الحاسم واللاعب السعودي الأكثر ثباتاً وحضوراً في السنوات الأخيرة سالم الدوسري، الذي أصبح خامس الهدافين التاريخيين للهلال في المسابقة معادلاً سامي الجابر وناصر الشمراني بـ11 هدفاً لكل لاعب، إلا أن «التورنيدو» يملك رقماً خاصاً استثنائياً ، وهو أنه سجل 73% من أهدافه في أدوار الحسم الإقصائية بـ8 أهداف من مجمل 11 هدفاً، وهذا الرقم يضعه على صدارة قائمة أكثر الهدافين الهلاليين تسجيلاً في الأدوار الحاسمة من البطولة مناصفة مع جوميز وإدواردو.

وسجل الدوسري 5 أهداف في دور الـ16 وهدفاً في ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، والأهداف الثلاثة الأخيرة، حضرت في نسخة واحدة، وهي نسخة حصد اللقب عام 2019، ليكون سالم أحد الركائز الأساسية في الوصول إلى البطولة الغالية، وما زال ضلعاً رئيساً يضع الهلاليون آمالهم عليه لتكرار الإنجاز في النسخة الحالية.