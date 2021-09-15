أكاديمية فاطمة بنت مبارك تكرم خريجات التربية الرياضية





أبوظبي (الاتحاد)

شهدت جامعة الإمارات حفل تكريم خريجات قسم التربية الرياضية، من قبل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، بشأن التعاون وتبادل الخبرات العلمية والعملية، والمساهمة في زيادة الوعي في تخصص الصحة والتربية البدنية.

ويأتي ذلك في إطار رغبة الطرفين، في تطوير التعاون ودعم وتعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فعّال، وبهدف توحيد الجهود المشتركة بين الطرفين لخدمة الرياضة النسائية، لما في ذلك من انعكاس إيجابي على الصعيد الاجتماعي، بما يتماشى مع سياسة واستراتيجية الطرفين وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية.

وخرج الفوج من قبل الأكاديمية أمل العفيفي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة، والدكتورة نجوى الحوسني، عميد كلية التربية بالإنابة من قبل الجامعة، فكانت كل من منيره جلال احمد علي الرئيسي، موزة محمد راشد النفاخ الحبسي، خلود حسين محمد حسن آل علي وأمل خميس محمد علي العبدولي أولى الخريجات بمرتبة الشرف من الدفعة الأولى.

وعبرت أمل العفيفي عن سعادتها بالخريجات وقالت: قامت الأكاديمية بالتنظيم والتنسيق مع جامعة الإمارات بوضع برامج تدريبية للطلبة الملتحقين بقسم التربية الرياضية وفق شروط وحسب ما نراه مناسباً، وقمنا بدعوة الطالبات للالتحاق بالبرامج الموضوعة وحضور الفعاليات المجتمعية والتثقيفية الخاصة بمجال التربية البدنية وأيضاً استقطاب الطالبات المتفوقات من مواطني الدولة.

فيما قالت الدكتورة نجوى الحوسني: نفتخر بتكريم طالبات مؤهلات علمياً وميدانياً لبدء رحلة العمل في المؤسسات التعليمية، والمراكز التدريبية والمؤسسات الرياضية، ونشكر الدعم اللامحدود الذي قدم لهن من قبل أكاديمية فاطمة للرياضة النسائية مما كان له الأثر البالغ في تشجيعهن على الاستمرار في التميز والنجاح لخدمة وطننا الحبيب.