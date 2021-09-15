الوحدة يواصل «المهمة الناجحة» بـ «القوة الخامسة»

علي معالي (الشارقة)



حقق الوحدة أطول سلسلة من انتصاراته القارية في دوري أبطال آسيا، عقب تفوقه على الشارقة، وتأهله إلى ربع النهائي، لأنه الفوز الخامس على التوالي، في مشوار «العنابي» خلال النسخة الحالية، والتي بدأها في «المجموعات»، عندما تفوق على الريان القطري 3-2، و1- صفر، وبيروزي الإيراني بهدف، وجوا الهندي 2- صفر.

جاء الفوز الأخير على حساب «الملك» في دور الـ 16 بركلات الترجيح «5- 4»، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ويعد التأهل إلى «ثمانية الأبطال» هو الثالث لـ «العنابي» في تاريخ مشاركاته في البطولة الآسيوية، الأولى عام 2004 والثاني عام 2007 وفيها خرج من نصف النهائي، والثالث في «نسخة 2021».

والنقطة البارزة في الوحدة، أنه مع المدرب الهولندي تين كات لم يخسر في 12 مباراة متتالية على المستويين القاري أو المحلي، وهو رقم متميز أيضاً يؤكد أن «العنابي» في تصاعد، حتى وإن كان غير مقنع حتى الآن في «دوري أدنوك للمحترفين».

وكان محمد الشامسي حارس الوحدة «نقطة التحول» الكبيرة في المباراة، عندما تصدى لأخطر وأهم الكرات، من الكونغولي بين مالانجو مهاجم الشارقة، والتي قلبت الموازين تماماً، ليعود الأمل إلى «العنابي»، وكان الحارس أيضاً سداً منيعاً أمام فرص «الملك» على مدار الشوطين، بحضوره الذهني السريع وردة الفعل القوية.

ويواصل السوري عمر خربين تألقه الرائع آسيوياً، والتي بدأها مع الهلال السعودي عام 2017، بتسجيل 10 أهداف في 6 مباريات، ومع الوحدة وصل إلى 4 أهداف في 8 مباريات، ليصل النجم السوري الكبير إلى «الرقم 14»، لذلك نادت جماهير «العنابي» عمر خربين بـ «قمر 14» بعد تأهل الفريق إلى دور الثمانية من البطولة القارية.

وعبر عمر خربين عن سعادته بالتأهل، وقال: «جمهور الفريق له دوره الفعال في المواجهة التي جاءت صعبة، وجئنا إلى الشارقة من أجل الصعود، وهو ما فعلناه، لابد من توجيه الشكر إلى زملائي اللاعبين، وطموحي لا حدود له مع الوحدة في بقية المباريات، حيث ألعب ضمن صفوف فريق كبير».

وقال محمود خميس مدافع الوحدة: إن جمهور «العنابي» كان له «مفعول السحر» في ملعب الشارقة، وكان اشتياقنا كبيراً إلى أهازيج الجماهير التي كانت سلاحنا في المرور إلى دور الثمانية.

وكانت المواجهة بين «العنابي» و«الملك» هي الأولى في دوري أبطال آسيا، التي يلتقي فيها الفريقان في البطولة القارية، وثالث مواجهة إماراتية في التاريخ، بعد مباراة العين والجزيرة، في دور الـ16 لنسخة عام 2014، وفاز بها «الزعيم» ذهاباً وإياباً بالنتيجة نفسها 2-1، ولقاء شباب الأهلي والعين في الدور ذاته في نسخة عام 2015، وتأهل «الفرسان» بنتيجة المباراتين، كما أنه التأهل الأول لفريق إماراتي إلى دور الثمانية منذ 2017.

ومع تأهل الوحدة، اكتمل عقد فرق دور الثمانية لفرق غرب آسيا ليلحق بالنصر والهلال السعوديين ومعهم بيروزي الإيراني، ويقام الدور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

