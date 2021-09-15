ماتساري مدرباً لكالياري

روما (أ ف ب)

أعلن كالياري الإيطالي تعاقده مع المدرب والتر ماتساري لمدة ثلاثة أعوام، خلفاً للياندرو سمبليتشي المقال من منصبه بعد ثلاث مراحل من انطلاق الدوري الإيطالي.

وتعاقد مدرب نابولي وإنتر وواتفورد الإنجليزي السابق مع كالياري حتّى 30 يونيو 2024، حيث سيعود للجلوس على مقاعد المدربين للمرة الأولى منذ رحيله عن تورينو في فبراير 2020.

وأفاد كالياري في بيان أن مدربه الجديد البالغ 59 عاماً «اكتسب خبرة على أعلى المستويات، إن كان على المستوى المحلي مع 462 مباراة كمدرب في «سيري أ»، أو على الصعيد الدولي».

وكان كالياري أقال سمبليتشي من منصبه عقب تردي نتائج الفريق، حيث لم يحصد سوى نقطة يتيمة في الجولات الثلاث الأولى، ليحتل المركز الـ 17 في الترتيب.

وبعدما بدأ الدوري بالتعادل ضد سبيتسيا 2-2، خسر مباراتيه التاليتين ضد ميلان 1-4 وجنوى 2-3، ما دفعه الى التخلي عن سمبليتشي الذي أنقذه الموسم الماضي من الهبوط الى الدرجة الثانية «أنهى الدوري في المركز السادس عشر بفارق 4 نقاط عن أول الفرق الهابطة».