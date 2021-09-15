بوهانج وتشونبوك.. «الربع المكتمل»



أوساكا (أ ف ب)

أكمل الفريقان الكوريان الجنوبيان بوهانج ستيلرز حامل اللقب ثلاث مرات وتشونبوك هيونداي موتورز عقد الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، بفوزهما على سيريزو أوساكا الياباني 1-صفر، وبي جي باتوم يونايتد التايلندي بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

ويدين بوهانج ستيلرز، المتوج أخيراً في العام 2009، بتأهله على حساب مضيفه في ملعب ناجاي في أوساكا إلى لي سونج-مو الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 25، ليبلغ الفريق في مشاركته الثامنة في البطولة القارية دور الثمانية للمرة الثالثة.

أما سيريزو الذي وصل الى الدور ربع النهائي في العام 2011، فكان يخوض مشاركته الرابعة فقط في دوري الأبطال، وأقيم الدور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وكان سيريزو أوساكا تصدر ترتيب مجموعته العاشرة برصيد 14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين، فيما حل بوهانج ستيلرز وصيفًا في السابعة برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات، تعادلين وخسارة.

في المباراة الأخرى على ملعب جيونجو الذي استضاف مباريات في كأس العالم 2002، تقدم تشونبوك هيونداي موتورز حامل اللقب عامي 2006 و2016 عبر البرازيلي جوستافو مع نهاية الشوط الأول.

إلا أن الضيوف ردوا عبر تيراسيل دانجدا في الدقيقة 76 ليحتكم الفريقان الى شوطين إضافيين لم يثمرا عن هدف رغم سيطرة أصحاب الأرض، قبل لجوئهما الى ركلات الترجيح.

وتعملق الحارس سونج بيوم-كون في التصدي للركلتين الثالثة والرابعة فيما سجل أصحاب الأرض الركلات الأربع جميعها.

وفي منطقة الشرق، كان ناجويا جرامبوس الياباني قد أقصى دايجو الكوري الجنوبي 4-2، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي كاواساكي فرونتالي الياباني 3-2.